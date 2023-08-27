Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramının 101’inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun yıl dönümünde İstanbul Vatan Caddesinde kutlanacak. Yapılacak kutlamaların provası için bugün saat 06.00dan itibaren Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Provaların saat 14.00’e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

1- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler

2- D – 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

3- 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

4- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

5- Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri

6- Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

8- Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

9- Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

10- Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişleri

11- Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

12- Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

13- Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri

14- Adnan Menderes Bulvarına çıkan tüm cadde ve sokaklar

Provalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle belirlendi;

1- Turgut Özal Millet Caddesi

2- Fevzipaşa Caddesi

3- Atatürk Bulvarı

4- Sahil Kennedy Caddesi

(DHA)