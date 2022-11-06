Variller içerisinde 11 kilo uyuşturucu bulundu
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Variller içerisinde 11 kilo uyuşturucu bulundu

Düzce’de bir TIR’da variller içerisine gizlenmiş 11 kilo 816 gram kubar esrar ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın talimatları doğrultusunda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otoyolun Kaynaşlı ilçesi geçişinde M.N.B’nin kullandığı TIR durduruldu. Aramada, aracın dorse kısmındaki eşya saklama bölgesinde 2 varil içerisinde 11 kilo 816 gram kubar esrar maddesi bulundu. Şüpheli M.N.B hakkında “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. (AA)

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Variller içerisinde 11 kilo uyuşturucu bulundu
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