Varikosel cinsel isteksizliğe neden olur mu?

Varikosel, testis toplardamarlarının bacaklardaki varis tarzı genişlemesine verilen isimdir. Bu durum testislerdeki kan dolaşımını bozduğu için tedavi edilmediği takdirde cinsel isteksizlik ve kısırlığa yol açabilir…

Biz neden çocuk sahibi olamıyoruz?

SORU:

4 yıldır evli bir kadınım. İlk bir yıldan sonra korunmayı bıraktık ama hala çocuğumuz olmadı. Eşim evlenmeden önce varikosel ameliyatı olmuş. Bu hastalık cinsel isteksizliğe ve kısırlığa yol açar mı? L.B./ Sinop

CEVAP:

Erkek üreme sisteminin en önemli kıs­mını oluşturan testisler oldukça önemli ve hassas organlardır. Testisleri olumsuz etkileyen her türlü şok, darbe, ısı farkı tes­tislerin işlevselliğini yani erkeklik hormonu olan testosteronun üretimini veya kalitesini bozabilir. Varikosel testislerdeki kan dola­şımını bozduğu için tedavi edilmediğinde cinsel isteksizlik ve kısırlığa neden olabilir. Sizin durumunuzda yaklaşık üç yıldır korun­masız ilişki yaşamanıza rağmen gebeliğin olmaması bir sorun olduğunu gösteriyor. Bunu hemen eşinizin varikosel ameliyatına bağlamamalı uzman desteği almalısınız. Tüp bebek tedavileri oldukça gelişti, canlı bir tek sperm hücresinden bile aşılama ya­pılabilmekte ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hayali gerçekleşebilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden önce bir üroloji sonrada bir tüp bebek uzmanıyla görüşerek sağlıklı bir değerlendirme yapmanız uygun olur.

Yaşadığım sorun kalıcı hale gelir mi?

SORU:

37 yaşındayım, fiziksel olarak yorucu ve stresli bir işim var. 12 yıldır evliyim, bir yıldır bazı günler sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu durum zamanla kalıcı olur mu? A.D./ Konya

CEVAP:

Yaşadığınız durum hemen her erkeğin hayatının bir döneminde başına gelebilir. Bunu soruna dönüştüren yaşanan sertleşme yetersizliğinin sıklığı, ağırlığı, süresi ve buna yüklenen anlamdır. İlerleyen yaşla birlik­te sertleşme kaybının olması normal ve beklenen bir durumdur. Sertleşme sorunları sebebine göre organik ve psikolojik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Bazen her ikisi bir arada görülebilir. Penisin sertleşmesinde rol oynayan dokuların ve sistemlerin herhangi birinin hastalık, kaza ve ameliyat gibi neden­lerle hasara uğraması sonucu oluşan sert­leşme sorununa “organik sertleşme sorunu” adı verilir. Daha çok 40 yaş öncesi görülen ve vücut dokularında bir anormallik olmama­sına rağmen, ruhsal nedenlerle penis sert­leşmesinin bozulmasına ise “psikolojik sert­leşme sorunu” denir. Ancak tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Bunun için öncelikle bir üroloji uzmanına giderek orga­nik bir neden olup olmadığı araştırılmalıdır. Tedavi sertleşmeye engel olan nedene göre yapılır. Organik kökenli sertleşme sorunları, ilaç tedavisi, şok tedavisi, cerrahi müdahale­lerle tedavi edilir. Psikolojik nedenlerden ya da partner ilişkisinden kaynaklı sertleşme sorunları cinsel terapi veya çift terapisiyle çözüme kavuşturulur.

Karışık orgazm diye bir şey var mı?

SORU:

26 yaşında bir kadınım. Ben sadece klitorisin uyarılmasıyla orgazm oluyorum. Bir internet site­sinde “Harmanlanmış, karışık or­gazm” diye bir orgazm çeşidi gördüm. Böyle bir orgazm çeşidi var mı, varsa nasıl olur? N.Ö./ İzmir

CEVAP:

Aslında bir tek orgazm vardır, o da beyinde yaşanır, aradaki farkı cinsel uyarılma­nın bedenin neresinden başladığı, nasıl sürdürüldüğü belirler. Harmanlanmış orgazm, aynı anda birden fazla bölge uya­rılmasından oluşur. Bazı uzmanlar, sadece klitorisin, göğüs uçlarının, G noktasının, öpüşmenin, anal bölgenin, perine böl­gesinin uyarılmasıyla orgazm deneyimi yaşanabildiği için farklı orgazm türleri tanımlamış, birden fazla bölgenin aynı anda uyarılmasına da “harmanlanmış orgazm’’ demişlerdir. Tabii önemli olan bir kullanma kılavuzu eşliğinde orgazm aramak değil, kişisel deneyimlerinize güvenerek nasıl haz alıyorsanız ona devam etmektir.