Varikosel cinsel isteksizliğe neden olur mu?
Varikosel, testis toplardamarlarının bacaklardaki varis tarzı genişlemesine verilen isimdir. Bu durum testislerdeki kan dolaşımını bozduğu için tedavi edilmediği takdirde cinsel isteksizlik ve kısırlığa yol açabilir…
Biz neden çocuk sahibi olamıyoruz?
SORU:
4 yıldır evli bir kadınım. İlk bir yıldan sonra korunmayı bıraktık ama hala çocuğumuz olmadı. Eşim evlenmeden önce varikosel ameliyatı olmuş. Bu hastalık cinsel isteksizliğe ve kısırlığa yol açar mı? L.B./ Sinop
CEVAP:
Erkek üreme sisteminin en önemli kısmını oluşturan testisler oldukça önemli ve hassas organlardır. Testisleri olumsuz etkileyen her türlü şok, darbe, ısı farkı testislerin işlevselliğini yani erkeklik hormonu olan testosteronun üretimini veya kalitesini bozabilir. Varikosel testislerdeki kan dolaşımını bozduğu için tedavi edilmediğinde cinsel isteksizlik ve kısırlığa neden olabilir. Sizin durumunuzda yaklaşık üç yıldır korunmasız ilişki yaşamanıza rağmen gebeliğin olmaması bir sorun olduğunu gösteriyor. Bunu hemen eşinizin varikosel ameliyatına bağlamamalı uzman desteği almalısınız. Tüp bebek tedavileri oldukça gelişti, canlı bir tek sperm hücresinden bile aşılama yapılabilmekte ve çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hayali gerçekleşebilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden önce bir üroloji sonrada bir tüp bebek uzmanıyla görüşerek sağlıklı bir değerlendirme yapmanız uygun olur.
Yaşadığım sorun kalıcı hale gelir mi?
SORU:
37 yaşındayım, fiziksel olarak yorucu ve stresli bir işim var. 12 yıldır evliyim, bir yıldır bazı günler sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu durum zamanla kalıcı olur mu? A.D./ Konya
CEVAP:
Yaşadığınız durum hemen her erkeğin hayatının bir döneminde başına gelebilir. Bunu soruna dönüştüren yaşanan sertleşme yetersizliğinin sıklığı, ağırlığı, süresi ve buna yüklenen anlamdır. İlerleyen yaşla birlikte sertleşme kaybının olması normal ve beklenen bir durumdur. Sertleşme sorunları sebebine göre organik ve psikolojik olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Bazen her ikisi bir arada görülebilir. Penisin sertleşmesinde rol oynayan dokuların ve sistemlerin herhangi birinin hastalık, kaza ve ameliyat gibi nedenlerle hasara uğraması sonucu oluşan sertleşme sorununa “organik sertleşme sorunu” adı verilir. Daha çok 40 yaş öncesi görülen ve vücut dokularında bir anormallik olmamasına rağmen, ruhsal nedenlerle penis sertleşmesinin bozulmasına ise “psikolojik sertleşme sorunu” denir. Ancak tedavi edilebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Bunun için öncelikle bir üroloji uzmanına giderek organik bir neden olup olmadığı araştırılmalıdır. Tedavi sertleşmeye engel olan nedene göre yapılır. Organik kökenli sertleşme sorunları, ilaç tedavisi, şok tedavisi, cerrahi müdahalelerle tedavi edilir. Psikolojik nedenlerden ya da partner ilişkisinden kaynaklı sertleşme sorunları cinsel terapi veya çift terapisiyle çözüme kavuşturulur.
Karışık orgazm diye bir şey var mı?
SORU:
26 yaşında bir kadınım. Ben sadece klitorisin uyarılmasıyla orgazm oluyorum. Bir internet sitesinde “Harmanlanmış, karışık orgazm” diye bir orgazm çeşidi gördüm. Böyle bir orgazm çeşidi var mı, varsa nasıl olur? N.Ö./ İzmir
CEVAP:
Aslında bir tek orgazm vardır, o da beyinde yaşanır, aradaki farkı cinsel uyarılmanın bedenin neresinden başladığı, nasıl sürdürüldüğü belirler. Harmanlanmış orgazm, aynı anda birden fazla bölge uyarılmasından oluşur. Bazı uzmanlar, sadece klitorisin, göğüs uçlarının, G noktasının, öpüşmenin, anal bölgenin, perine bölgesinin uyarılmasıyla orgazm deneyimi yaşanabildiği için farklı orgazm türleri tanımlamış, birden fazla bölgenin aynı anda uyarılmasına da “harmanlanmış orgazm’’ demişlerdir. Tabii önemli olan bir kullanma kılavuzu eşliğinde orgazm aramak değil, kişisel deneyimlerinize güvenerek nasıl haz alıyorsanız ona devam etmektir.