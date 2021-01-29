Var için eğitim şart

Büyük kitleleri peşinden sürükleyen, dünyada bir numaralı spor, futbol. Çünkü basit kuralları ile en kolay anlaşılır ve herkesin üzerinde fikir yürütebileceği, sürprizlere açık hatalar oyunudur futbol. Bu hataları azaltmak için VAR’ı futbola kattınız. Fakat futbolun paydaşlarını sürekli kural değişiklikleri ve VAR sistemi konusunda gerektiği kadar eğitmediniz.

Futbolumuzda tam bir kargaşa yaşanıyor. Kimse ne yaptığının farkında değil! Şaşkınlıkla öyle maçlar seyrediyoruz ki gel de anla, elle oynama, ele çarpma, elin doğal hali… Hakem hangisinde düdük çalıyor, hangisinde ‘oyna’ diyor bir anlayan varsa tebrik ediyorum. VAR’da en iyi işleyen ofsayt çizgileri deseler de inanmayın. Burada önemli olan futbolcuların durduğu yerde çizgiyi çekmek değil, bu çizginin çekildiği anın, pası atan oyuncunun vurduğu an olması. Gelin buna dikkat edin. Pası atan oyuncunun vücudunun şekline bakın. Geriye doğru yatmışsa topa vuralı en az birkaç saniye olmuştur.

TFF şanslı, çünkü tribünlerde seyirci yok. İşler ‘ben yaptım, oldu ve bitti’ şeklinde yürüyor. Devre arasını gördük, inşallah sezon sonunu da görürüz.