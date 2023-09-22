Van’da uyuşturucu operasyonlarına 19 gözaltı
Haberler Gündem

Van’da uyuşturucu operasyonlarına 19 gözaltı

Van’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15- 21 Eylül tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 680,4 gram esrar, 11.72 gram eroin, 14,8 gram metamfetamin, 8,6 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan 1, ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından 18 olmak üzere 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Tekirdağ merkezli DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul’da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul’da terör operasyonu: 12 gözaltı

Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı

Dublörlü suç örgütüne operasyon: 23 gözaltı kararı

Van’da uyuşturucu operasyonlarına 19 gözaltı
Gündem