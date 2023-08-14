Van’da korkunç kaza! 3 ölü, 3 yaralı
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Van’da korkunç kaza! 3 ölü, 3 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın TIR’a arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu Kuskunkıran Tüneli yakınlarında meydana geldi. Fetih Can Akkal’ın kullandığı 33 VSM 07 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Yılmaz idaresindeki 26 E 1881 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada araçtaki Keziban Akkal, Zilfiyet Çetin ve Ömer Çetin hayatını kaybetti; sürücü Akkal, Nisanur Çetin ve Sena Zeynep Çetin yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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