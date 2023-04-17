Van’da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
Haberler Gündem

Van’da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Van’da polisin düzenlediği operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik 10-16 Nisan tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi, göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Patates dolu bez çantadan 896 uyuşturucu hap çıktı

Patates dolu bez çantadan 896 uyuşturucu hap çıktı

Bağdat Caddesi’nde nefes kesen kovalamaca 

Bağdat Caddesi’nde nefes kesen kovalamaca 

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Van’da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
Gündem