Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 10 organizatör tutuklandı

Van’da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u, tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)