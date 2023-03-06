Van’da göçmen kaçakçılarına operasyon; 104 gözaltı

Van’da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen 7 ayrı operasyonda 104 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 27 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında 7 ayrı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 104 organizatör, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklandı. (DHA)