Van’da AVM ve otoparkı kiraya verilecek
Haberler Genel

Van’da AVM ve otoparkı kiraya verilecek

Van Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki İpekyolu ilçesinde bulunan Park AVM’de 75 işyeri ve otopark 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre 5 yıllığına kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 31 Ağustos 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda kapalı teklif usulü ile yapılacak. 5 yıllık muhammen bedel 90 milyon Türk Lirasıdır. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Uygulama Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Genel
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Kirişci: Gençlik bizim her şeyimiz

Bakan Kirişci: Gençlik bizim her şeyimiz

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde iki kritik atama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde iki kritik atama

Korkutan İzmir depremi yorumu: Her ikisi de diri fay

Korkutan İzmir depremi yorumu: Her ikisi de diri fay

Van’da AVM ve otoparkı kiraya verilecek
Genel