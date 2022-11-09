Van’da aranan 235 şüpheli yakalandı
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Van’da aranan 235 şüpheli yakalandı

Van’da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 235 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde emniyetin, asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yaşa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütleri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 1-31 Ekim’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 235 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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