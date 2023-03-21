Van’da 46 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
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Van’da 46 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Van’da polisin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği ‘Magnum’ ile yapılan aramada, 46 kilo 500 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu olduğunu belirleyip, harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları aracı durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği ‘Magnum’ ile yapılan aramada, otomobilin gizli bölümlerine yerleştirilen 46 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor. (DHA)

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