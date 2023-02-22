Van’da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

Van’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde göçmen kaçakçılığı ihbarı alınca harekete geçti. Göçmenleri taşıyan araçlar, geçiş güzergahları ve götürüldükleri adresler belirlenip, takibe alındı. Jandarma, 19-21 Şubat tarihleri arasında operasyon düzenledi. Toplam 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi, 3 araca da el konuldu.

6 organizatörden 3’ü mahkemece tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor. (DHA)