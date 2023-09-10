Van’da 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Van’da bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Van İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı. 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kastedenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.

(DHA)