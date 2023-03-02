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Van’da 200 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde 200 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede seyir halindeki bir tırı durdurdu. Narkotik köpeği “Thor” ile yapılan aramada, tırın dorsesinde sakatatların arasına gizlenmiş 200 kilo 150 gram eroin bulundu.

Gözaltına 3 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. (AA)

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