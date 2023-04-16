Van’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van’ın Erciş ilçesinde çıkan çatışmada, 1’i terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan 2 PKK/KCK mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda Yankıtepe köyü kırsal alanında İHA ile yapılan keşifte PKK/KCK mensubu 2 terörist belirlendi.

Van Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda çıkan çatışmada; 2 örgüt mensubu ölü olarak ele geçirildi. Örgüt mensuplarından birinin terörden arananlar listesinde mavi kategoride yer alan ‘Hejar Ronya Serhat’ kod adlı Sevilay Akyıldırım olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “29 Ekim 2023’te Türkiye’nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Van’ın Erciş ilçesi Yankıtepe köyü kırsal alanında, 1’i mavi kategoride 2 terörist çıkan çatışmada sonucu ölü olarak ele geçirildi. Emniyet İstihbarat Başkanlığımıza ve Van Emniyetimize tebrikler” dedi. (DHA)