Van’da 2 adet el bombası ele geçirildi
Haberler Gündem

Van’da 2 adet el bombası ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 el bombası ve 1 adet elektronik kumanda ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 26 şişe halinde 26 litre alkol, 771 paket sigara, 36 bin adet dolu makaron, 210 bin adet boş makaron ele geçirilmiştir. 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2 el bombası ve 1 adet elektronik kumanda ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay çerçevesinde 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi. (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Van’da 2 adet el bombası ele geçirildi
Gündem