Van’da 1200 büyükbaş hayvana suni tohumlama yapıldı

Van’ın Erciş ilçesinde bir yılda 1200 büyükbaş hayvana suni tohumlama yapıldı.

Verimli Etçi ve Sütçü Irklarının Suni Tohumlama Yöntemi ile Çoğaltılması Projesi kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, ilçedeki üreticileri ziyaret ederek projeye ilişkin bilgi verdi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında suni tohumlama yöntemiyle 640 yavru elde edildi.

Veteriner Hekim Ferhat Baran, proje kapsamında 1200 büyükbaş hayvana suni tohumlama uygulaması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu hayvanlardan 640 yavru elde ettiklerini dile getiren Baran,”Amacımız burada hayvanların genetik ilerlemesini sağlayarak hem süt hem de et bakımından verimli ırklar elde etmek. Kullandığımız ırklar arasında simental, montofon, chevrolet, Belçika mavisi, limuzin ve angus ırkları bulunuyor.” diye konuştu.

Besicilerden Ebubekir Çiçek, projenin faydalı olduğunu vurgulayarak, “Hayvancılığı daha yüksek bir seviyeye getirmek istiyoruz. Bu hayvan cinsleri çok verimli. Desteklerinden dolayı Kaymakamımıza teşekkür ederim.” dedi.

Kocapınar Mahallesi’nde besicilik yapan Cemal Beşer de devletin verdiği desteklerin hayvancılığın gelişmesine katkı sağladığını ifade etti. (AA)