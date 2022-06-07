Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre öğretim üyesi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 175 öğretim üyesi istihdam edecek.

Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547 sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 27 Haziran 2022’dir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…