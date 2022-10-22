Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı alıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Öğretim Elemanı alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen öğretim elemanları alımı yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi 04.11.2022

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