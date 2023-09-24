Van Gölü koyları gökyüzü tutkunlarının yeni rotası oldu

Yüksek rakımlı dağları, doğal güzellikleri ve Van Gölü gibi değerleriyle çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Van, yamaç paraşütçüler ve paramotor pilotlarının da ilgisini çekmeye başladı.

Gölünde su sporlarının, dağlarında tırmanış, trekking ve kayak gibi sporların yapılabildiği Van, ev sahipliğini üstlendiği “Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası”yla bu alandaki potansiyelini de ortaya koydu.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen şampiyonaya katılmak için birçok ilden Van’a gelen gökyüzü tutkunları, Süphan Dağı ve Van Gölü’nün eşsiz manzarasıyla farklı bir uçuş deneyimi yaşadı.

Ayanis Mahallesi’ndeki tepelik alandan havalanarak Van semalarını renklendiren yamaç paraşütü ve paramotor tutkunları, doğal güzelliklerine hayran kaldıkları Van’ın bundan sonra en önemli rotalarından biri olacağının mesajını verdi.

“Van’a havadan bakmak çok güzel”

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, AA muhabirine, Van Gölü koylarının yamaç paraşütü tutkunlarını cezbettiğini söyledi.

Paraşütlerin çok güzel manzarada uçuş yaptığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

“Fethiye çok ayrı bir yer ama Anadolu coğrafyası onun gibi birçok yere sahip. Bunun en güzel örneği de Van. İlk kez geldim ve hayran kaldım. Van, yamaç paraşütü için inanılmaz güzel bir yer. Tüm yamaç paraşütü tutkunlarını buraya davet ediyorum. Burada uçtuklarında çok büyük bir zevk alacaklar. Havadan Van’a bakmak çok güzel. Çok kadim ve özel dağları var.”

Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi ise teknolojik cihazlarla hava akımlarının yönünü belirleyip yamaç paraşütçüleri sürekli bilgilendirdiklerini belirtti.

Bölgede yamaç paraşütçüler için çok iyi pistlerin olduğunu ifade eden Çelebi, “Tüm gökyüzü tutkunlarını Van’a davet ediyorum. 2 bin metre irtifada kalkış yapmanın keyfini yaşıyorlar. Biz de cihazlarımızla destek veriyoruz. Rüzgarın hızı ve yönüyle ilgili bilgilendiriyoruz. Uyarılarla güvenli bir uçuş yapmalarını sağlıyoruz. Burada kalıcı tesislerin yapılmasıyla ilimiz daha iyi organizasyonlara ev sahipliği yapabilir.” diye konuştu.

“Burası artık küçük bir Fethiye”

İzmir’den gelen yamaç paraşütçü Hande Günden de “İlk kez Van’a geldim. İnanılmaz güzel bir yer. Arkamızda Süphan Dağı, önümüzde Van Gölü. Çok güzel bir manzarada uçuyoruz. Çok güzel pistler var. Tekrar gelmeye çalışacağım.” değerlendirmesinde bulundu.

Samsun’dan gelen Elif Gülşat Keskin, Van Gölü’nde yüzmenin, Süphan Dağı’na karşı uçmanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Van’dan çok memnun kaldıklarını ve tekrar gelmek istediğini belirten Keskin, uçuş sırasında bölgenin eşsiz manzarasını izlemenin keyfini yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonaya katılan Cevat Sarı, “Van Gölü’nün bütün koylarında uçtuk. Süphan ve Artos dağları ile Akdamar Adası’na karşı uçuş yaptık. İnanılmaz bir lokasyonu var. Şimdi ülkenin dört bir yanından gelen sporcularla buradayız. Burası artık küçük bir Fethiye. Koyları çok güzel. Özellikle bahar aylarında burada uçmak eşsiz keyifli olacak.” şeklinde konuştu. (AA)