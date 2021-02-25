Van Gogh’un sergilenmemiş eseri dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı

Ünlü ressam Vincent van Gogh’un Fransa’da yaşadığı dönem yaptığı 134 yıllık ‘Scène de rue à Montmartre’ tablosu, 70 milyon TL’ye Sothebys Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor

Batı dünyası sanat tarihinin tanınmış ressamlarından olan Vincent Van Goghun, Fransa’nın başkenti Parisin yerleşim yerlerinden Montmartedeki bir yel değirmenini tasvir ettiği eseri satışa çıkacak. Hiç bir yerde sergilenmeyen 134 yıllık ‘Scène de rue à Montmartre’ tablosu, 25 Mart’ta 10 milyon dolara (70 bin TL) Sothebys Müzayade Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.

Söz konusu eser, Montmartre’da Bir Sokak Manzarası adlı eser, çizildiği 1887’den bu yana 100 yıldan uzun bir süreyi tek bir Fransız ailesinin koleksiyonundaydı.Eser 25 Mart’a kadar Sotheby’s’in Paris, Amsterdam ve Hong Kong’daki müzayede evlerinde sergilenecek. (DHA)