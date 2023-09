Valilik İstanbul’daki yağışın bilançosunu açıkladı: 2 ölü 12 yaralı

Meteoroloji, İBB ve İstanbul Valiliği’nin peş peşe uyarıları sonrası İstanbul’da şiddetli yağış başladı. İstanbul’un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısının ardından, Arnavutköy ve Başakşehir’de evleri ve yolları su bastı. Başakşehir ve Küçükçekmece’de sel nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. AKOM’da açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu, bugün akşam saatlerine kadar çok parçalı yağışların yaşanacağını duyurdu.

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yağış kuzey kesimlerde hayatı felç etti. Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Başakşehir’de sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İstanbul’un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.

Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine 1.150, belediyelere ise 2.540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.”

ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Su Baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi’nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi’nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 5 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir” denildi.

3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiği açıklandı. Yazılı açıklamada, “İstanbul’da 05.09.2023 tarihinde yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, derhal soruşturma başlatılmıştır. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: 5 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“İstanbul’da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum. Su taşkını olayından 5 kişi etkilenmiş ve ambulanslarımızla hastanelere nakledilmişlerdir. Her birine acil şifalar diliyorum.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi hasta kabulünü sürdürmekte, Başakşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine ayaktan hasta kabul edilmektedir. Olayla ilgili olarak 52 ambulans ve 5 UMKE timi görevlendirmesi yapılmıştır. İstanbul’umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Gelişmelere karşı görev başındayız.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam başlayan yağış gece ve yarın akşama kadar etkili olacak. Yağışlar, İstanbul’un kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.”

DERE KENARLARINDAKİ BİNALARDA TEHLİKE ARTTI

Küçükçekmece’de dere kenarındaki 6 katlı binanın altındaki bodrumunu su bastı. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için çalışma yaptı. İş makineleri sel nedeniyle meydana gelen dere yatağındaki enkazı kaldırmaya başlarken, dere kenarındaki bazı binalar da tahliye edildi.

HALKALI GÜMRÜĞÜ’NDE KURTARMA OPERASYONU

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü’nü su bastı. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulananlar, yükselen sur nedeniyle mahsur kaldı. Gümrük binalarına sığınanlar, çatıya çıkarak yardım bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KAFENİN ÇATISINDA MAHSUR KALAN 68 KİŞİ BOTLARLA KURTARILDI

Halkalı Gümrüğü’nün içinde bulunan bir kafede sel suları nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 68 kişi, kurtarma operasyonuyla botlara bindirilerek kurtarıldı.

Botla kurtarılan kafe çalışanı Emre Tuğrul, “Önce ayak boyu su vardı, çok fazla ciddiye almadık. Ondan sonra buradaki vagonların düşmeye başladığını gördük. Su seviyesinin yükseldiğini anladık. Müşterilerimizi çatı katına aldık. Su ile birlikte yılan ve böcekler vardı, bundan korkan müşterilerimiz oldu. Onları rahatlatmaya çalıştık. İki saatin üzerinde içeride mahsur kaldık” dedi.

YAŞLI KADIN SON ANDA KURTARILDI

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’ne aniden gelen sel yolda yürüyenlere zor anlar yaşattı. Yaşlı bir kadın çevredekiler tarafından sele kapılmaktan son anda kurtarıldı. Bu sokaktakilerde hızla kaçtı.

İKİTELLİ’DEKİ MOBİLYACILAR SİTESİNİ SU BASTI; ARAÇLAR MAĞAZALARA GİRDİ

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli’de bulunan mobilyacılar sitesini su bastı. Kısa sürede oluşan sele kapılan araçlar mağazalara girerken, mobilyalar tanınmaz hale geldi.

OTOMOBİLLER SÜRÜKLENEREK MAĞAZALARA GİRDİ

Site içinde park halinde bulunan çok sayıda otomobil sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı otomobillerin mobilya mağazalarının içine girdiği görüldü. Yağmur sularının çamura dönüşmesiyle mağazalardaki mobilyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Sitedeki su baskınında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çok sayıda mağazada hasar meydana geldi. Büyük hasar gören mağazaların olduğu yerde İSKİ su tahliye çalışması yaptı. Polis ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı devriye gezdiği görüldü.

SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİĞİ DURDURDU

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi. İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

Anadolu Yakası’nda Beykoz, Kavacık, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar’da, Avrupa Yakası’nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü’nde çakan şimşekler dikkat çekti. Sultangazi Habibler’de de yağmurdan dolayı araçlar durdu. Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarı boyuna kadar yükseldi. Basın Ekspres Yolu’nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

ARNAVUTKÖY’DE ŞİDDETTİNİ ARTIRDI

İstanbul’un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy’de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

İstiklal Mahallesi’ndeki derenin taşması sonucu, Boğazköy Köprüsü kapandı. Derenin yanındaki Boğazköy İlkokulunun bahçesi ve bodrum katı suyla doldu. İtfaiye ekiplerince okulda su tahliyesi çalışmaları yapılırken belediye ekipleri köprünün açılması için çalışma yapıyor.

Boğazköy meydanında selden dolayı oluşan toprak ve taşlar da belediye ekiplerince kaldırılıyor.

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Kuvvetli sağanak sonucu İstanbul Havalimanı VIP girişi ve Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda araçlar mahsur kaldı.

İstanbul Havalimanı VIP giriş yolunda cadde sular altında kaldı. Bu sırada 5 araç yolda kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan Hakan Sağlam, Kara Yoluyla Londra’ya gidiyorduk. 2 tane gurbetçi arkadaşımız kaza yapmış. Onlara vurmamak için takla attı bizim araç. Arkadaşımız bizi takip ediyordu arkadan. Aşırı yağmur vardı. Yağmurun dinmesini bekledik. Arkadaşımızı hastaneye götürdüler. Onu almaya giderken burada sele tutulduk. Aracımız sele kapıldı” dedi.

Öte yandan Başakşehir Olimpiyat Stadı Yolu da sular altında kaldı. 6 araç sel sularıyla kaplı yolda mahsur kaldı. Kimi vatandaşlar çağırdıkları çekiciler ile araçlarını kurtardı. Suların çekilmesinin ardından araçlar yolda ilerlemeye başladı.

İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

“MALLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ, MAHVOLDUK”

Arnavutköy, Şirindere mevkisinde bulunan bir ayakkabı atölyesini de su bastı. Ayakkabı atölyesinin sahibi Şaban Uçar, Bizim burada 3 tane atölyemize su bastı. Alt yapısı olmadığı için rögar tamamen kapalı olduğu için. Şuan da gördüğünüz gibi, tahliye ediyoruz. 10-15 milyona yakın içeride zayiatımız var. Şuan da mallarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, perişan olduk. Yapacak hiçbir şey yok. İçerideki makinelerimiz, aletlerimiz hepsi suyun altında kaldı. Şu anda hepsi kullanılmaz halde. Su bastığında atölye çalışmıyordu, kapalıydı. Su bastıktan sonra atölyeye geldik. O anda kapıdan, pencereden her yerden şarıl şarıl su aktı. İçeride şu an 40-50 kişi suyu boşaltmaya çalışıyor” dedi.

SEL SULARINDAN SON ANDA KURTARILDILAR

Arnavutköy, Zemzem Sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında oturan yabancı uyruklu bir ailenin evini su bastı. Yabancı uyruklu çift komşularının yardımlarıyla son anda kurtarıldı. Evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, evin içindeki su mahalleli tarafından boşaltıldı. Çiftin komşusu Kufied Abdul, Burada Suriyeli bir aile oturuyor. Her şey mahvolmuş. Su tavana kadar geldi. Çok su geldi. Su geldi hemen çıktık. Her şey mahvoldu. Eşyalar bitti, her şey bitti. Su 2-3 metre geldi. Korktuk, bütün mahalle böyle. Burada da çok korktuk” şeklinde yetkililerden yardım istedi.

BAŞAKŞEHİR’DE SİTENİN BODRUM KATLARINI SU BASTI

Sağanak yağış nedeniyle Başakşehir’de bulunan bazı sitelerin giriş katlarını su bastı. Evdeki eşyalar, sel sularının üzerinde yüzdü.

Başakşehir Başak Mahallesi Bayındırlık Sitesi’nde bulunan sitelerin giriş katlarını sel sularıyla doldurdu. Dairelerde kalanlar suların içerisinde yürürken, eşyalar da suların üzerinde yüzdü. Sel sularının mutfak tezgahına kadar ulaştığı görülürken evin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

MİLLET KÜTÜPHANESİNDEKİLER MAHSUR KALDI

Başakşehir Millet Kütüphanesi’nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İBB Başkanı İmamoğlu, kütüphanede mahsur kalanların kurtarıldığını açıkladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da yaptığı açıklamada, “Kuvvetli yağış nedeniyle Başakşehir Millet Kıraathanemizde yaşanan su baskını sonrasında tüm vatandaşlarımız tahliye edilmiştir. Belediyemizde misafir ettiğimiz komşularımız, servislerimizle evlerine bırakılacaktır. Ekiplerimizin ilçe genelindeki çalışmaları devam ediyor” ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU: ORTALAMA 130 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yağışlara ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Ani sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi ve kendini başta Arnavutköy olmak üzere Başakşehir, Eyüpsultan sınırları dahilinde kendini gösterdi. Ortalama 130 kiloya kadar yağış düştü, yaklaşık 3 saat içerisinde. 18.30 itibariyle etkisini gösteren yağış hafiflemeye başladı. Başta itfaiye, İSKİ ve yol bakım olmak üzere etkin bir şekilde ihbarları değerlendirip müdahale içerisindedirler. Şu anda kapalı olan yolumuz ve alt geçitimiz yoktur. Bu manada yağışın birikintisiyle yoğunlaşan farklı görüntülerle karşılaştığımız ortamlar oluşmamıştır.

* Ayamama kabarmış olsa da doğal akışı süreci karşılayabilmiştir. Şu ana kadar sahada 1808 ihbar gerçekleşti. Bu ihbarların tümü değerlendirilip personelimiz yönlendirildi. Bazı önemli noktalarda su baskınları yaşandı. Bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından görülmekte. Metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir istasyonumuzda göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti ancak etkili yağmur görüntüsü olduğu an itibariyle buradaki metro durağı iptal edildi.

“MİLLET BAHÇESİNDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI”

* Kayaşehir istasyonu kapalıdır, arkadaşlarımız müdahale ediyor. Başakşehir Millet Kütüphanesi’ndeki su baskınında itfaiye ekiplerimiz ulaşmış ve mahsur kalanları oradan çıkarmıştır, müdahale devam etmektedir. Çam ve Sakura Hastanesi’nde de ekiplerimiz müdahale etmektedir. Anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. Aynı zamanda valiliğimizle de anlık irtibatla oluşan bilgileri de değerlendirerek eşgüdümlü çalışmalarımız da devam etmektedir.

* Yağış büyük oranda havzalar bölümüne düşmektedir. Sazlıdere, Alibey barajı olsun özellikle Terkos bölgesinde de yağışın gerçekleştiği görülmektedir, barajlara pozitif etkisi vardır. İklim değişikliğinin yaşandığı dünyamızda yağışların kendisini böyle göstermesi ve sel ve su baskınlarına yaptığımız yatırımların, 13 milyarı aşmış yatırımların ne kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim.

* Yerin altında önem verdiğimiz yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğu, baskınların önlenmesi konusundaki teknik çalışmaların güncel bir takım yağı refleksine göre, hesaplarımızın ona göre yapmamız gerektiğini, yaptığımız bilinçli çalışmanın ne kadar mühim bir çalışma olduğunu görmek gerekir.