Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul’da motosiklet yasağı sona eriyor
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Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul’da motosiklet yasağı sona eriyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli skuter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30’dan sonra izin verileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli Hemşehrilerim, bugün 13.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)

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