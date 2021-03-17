Vakıflar Genel Müdürlüğü koruma ve güvenlik görevlileri alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü Erkek ve kadın olmak üzere 81 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alacak.

Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir. Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

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