Vakıf taşınmazları kiralama ihalesi düzenlenecek

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde bulunan 100 Vakıf taşınmazını, muhammen bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık İhale ile kiraya verecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için yıllık ortalama Devlet istatistik Ensütüsünce belirlenen Yi-TÜFE – On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecek.

İhale açık teklif usulü ile 26.10.2022 tarihinde Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kiralama Servisinde yapılacak.

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