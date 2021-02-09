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Vakalar azaldı maskeler indi! İşte vatandaşların vurdum duymazlığı

Kısıtlama sonrası vatandaşlar sahile koştu maske ve sosyal mesafe kuralları unutuldu. Dün havadan çekilen görüntülerde Zeytinburnu sahilinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi.

FOTO: İHA

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlar soluğu her zamanki gibi sahillerde aldı. Bu kez aşıların gelmesi, yoğun bakım hasta sayısının azalması ve iyileşen hasta sayısında artış olması vatandaşları rehavete kapılmasına neden oldu.

FOTO: İHA

Birçok vatandaş dün Zeytinburnu sahilinde salgın hastalık ortadan kalmış gibi hareket ederek maskelerini takmadı. Kendi sağlıklarını riske attıkları gibi çevresinde bulunan insanlarında sağlıklarını riske atan vatandaşların bazıları maskeyi kollarına ve bileklerine takmayı tercih etti.

FOTO: İHA

Bazı ailelerde ise sadece annelerin maske taktığı baba ve çocukların maske takmadığı ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Sahillerde yeniden piknik yapılmaya başlandığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

(İHA)

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