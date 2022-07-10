Vakalar arttı… Yeni hatırlatma dozu geldi

Corona virüs aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu e-nabız sistemine tanımlandı.

Corona virüs vakalarındaki artışın ardından aşı olmak isteyenler için hatırlatma dozu randevusu açıldı…

BioNTech aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek. E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.

3 doz BioNTech aşısı olanlar için bu 4’üncü doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6’ncı doz aşı olacak.

Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC’tan biri tercih edilebilecek.