Vaka sayısında rekor! Sağlık Bakanı Koca: Bu çok önemli!

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Ocak 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 27 Ocak verilerine göre, 424 bin 164 test yapıldı.

Son 24 saatte, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Bugün 83 bin 225 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 174 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “BU HAVADA AŞI? Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 26 Ocak verilerine göre, dün 416 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 77 bin 434 vaka tespit edilirken, 188 kişi hayatını kaybetmiş ve 85 bin 501 kişi sağlığına kavuşmuştu.