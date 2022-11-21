Vajinismusun tedavisi mümkün mü?

Türk toplumunda oldukça yaygın bir sorun olan vajinismus ileri düzeyde değilse biraz çabayla; gerekirse tedaviyle de çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur…

Bu sorundan nasıl kurtulabilirim?

SORU:

26 yaşındayım, 2 yıldır evliyim. Eşimle her türlü fiziksel yakınlığı yaşıyoruz ama ilişkiye giremiyorum, o an kasılıp kalı­yorum. Neden böyle oluyor, bu dertten nasıl kurtulabilirim? N.A./Kayseri

CEVAP:

Yazdıklarınızdan vajinismus sorununu yaşa­dığınız anlaşılıyor. Kadının ağrı, acı, kanama korkusuyla istemsiz bir şekilde bacaklarını ve vajinasını kasarak ilişkiye girememesi durumuna vajinismus denir. Burada önemli olan girişe değil hazza odaklanmaktır. Çiftin uyumu, birbirlerine karşı destekleyici ve anlayışlı tutumları, cinselliğe yeterince zaman ayırmaları sürecin kısalması ve başarıyla sonuçlanması açısından ayrıca önemlidir. Birleşme öncesinde acele etme­den mutlaka yeterince uzun süre sevişil­meli, uyarılmayı hissetmeli ancak hazır olunduğunda ilişki yaşanmalıdır. Cinsel sorunlarda altta yatan neden çiftin uyum sorunu olduğu için tedaviye eşlerin birlikte katılması gerekir. Tedavi boyunca seanslar­da hiç bir şekilde soyunma, vajinal müda­hale olmaz, eşler seansta anlatılan, resim ve videolarla gösterilen aşk oyunlarını evde kendi aralarında yaparlar.

Biz neden cinsel yönden mutsuzuz?

SORU:

5 yıldır evliyiz ama eşimde cinsel isteksizlik bende erken boşalma sorunu var. Birbirimizi sevip her konuda anlaşmamıza rağmen neden böyle oluyor, bize ne önerirsiniz? S.A./ Sivas

CEVAP:

Evlilik cinsellik ayrı şeyler olmasına rağmen genellikle bir arada anılır. Çünkü evlenme­nin amacı yasal sınırlar içinde toplumunda onayıyla bir aile olup cinsellik yaşamak, çocuk yapmak ve insan neslinin devamını sağlamaktır. İyi bir evlilik ilişkisi cinsel so­runları aşmaya, doyumlu bir cinsel yaşam da evlilikteki sorunları çözmeye yardımcı olur. Birbirlerini olumlu ya da olumsuz etkileye­bilir. Hangisinde sorun varsa diğerini de boz­madan mutlaka profesyonel destek alarak çözülmesi gerekir. Siz uyumlu bir evliliğiniz olduğunu söylüyorsanız, bununla birlikte cinsel sorunları çözmek için bir şey yapmaz­sanız zamanla evlilik uyumu da bozulabilir. Erken boşalma ve cinsel isteksizlik çözülebi­lir cinsel istek işlev bozukluklarındandır.

Bu problemler kısırlık yapar mı?

SORU:

Bende erken boşalma ve sertleşme sorunu var. Bir yıldır evliyim ve bu sorunlar nedeniyle eşimle ilişkiye girmekte zorlanıyorum. Eşim çocuk istiyor ama çocuğumuz olmuyor. Erken boşalma ve sertleşme sorunu kısırlığa neden olur mu? N.A./Manisa

CEVAP:

Gebeliğin oluşması düzenli bir cinsel birliktelik ve birleşme sonunda vajina içine boşalmanın olması gerekir. Sizin durumunuzda ilişkiye girmekte zorlanı­yorum derken tam olarak ne kastettiğiniz anlaşılmıyor, zor da olsa cinsel birleşme oluyorsa gebelik zaman içinde oluşabilir, eğer birleşme gerçekleşmiyorsa gebelik oluşma ihtimali çok düşüktür. Erken bo­şalma ve sertleşme sorunu erkekler ara­sında sık görülen cinsel terapi ile tedavi edilebilir cinsel işlev bozukluklarıdır. Eğer cinsel birleşme gerçekleşiyorsa çocuk olmamasının nedeni organik nedenlere bağlı olabilir bir üroloji ve kadın doğum uzmanıyla görüşmeniz uygun olur. Orga­nik neden yoksa cinsel terapi ile sağlıklı ve doyumlu cinsel yaşamı öğrenebilisiniz.