Vajinismusun kesin bir çözüm yolu var mı?
İstemsiz bir şekilde kasılarak ilişkiye girememe durumu olan vajinismus sorunu eğer ileri düzeyde değilse kişisel çabayla ya da tedaviyle kolaylıkla çözülebilir.
Cinselliği yaşamak için ne yapabilirim?
SORU:
25 yaşındayım ve 2 yıldır evliyim. Eşimle her türlü fiziksel yakınlığı yaşıyoruz ama sıra ilişkiye gelince kasılıp kalıyorum. Yani ben de vajinismus var. Bu dertten nasıl kurtulabilirim? M.Ç:/Isparta
CEVAP:
Kadının ağrı, acı, kanama korkusuyla istemsiz bir şekilde bacaklarını ve vajinasını kasarak ilişkiye girememesi durumuna vajinismus denir. Burada önemli olan girişe değil hazza odaklanmaktır. Çiftin uyumu, birbirlerine karşı destekleyici ve anlayışlı tutumları, cinselliğe yeterince zaman ayırmaları sürecin kısalması ve başarıyla sonuçlanması açısından ayrıca önemlidir Birleşme öncesinde acele etmeden mutlaka yeterince uzun süre sevişilmeli, uyarılmayı hissetmeli ancak hazır olunduğunda ilişki yaşanmalıdır. Cinsel sorunlarda altta yatan neden çiftin uyum sorunu olduğu için tedaviye eşlerin birlikte katılması gerekir. Tedavi boyunca seanslarda hiç bir şekilde soyunma, vajinal müdahale olmaz, eşler seansta anlatılan, resim ve videolarla gösterilen aşk oyunlarını evde kendi aralarında yaparlar. Tedavide aşamalı olarak basit dokunuşlarda ağrısız cinsel ilişkiye giden bir yol izlenir.
Niye doğum sonrası bu problem oluştu?
SORU:
30 yaşındayım, ilk çocuğumun doğumuna kadar orgazm sorunum yoktu. İkinci doğumum zor geçti. Ondan sonra orgazm olamadım. Bunun bir çözümü var mı? R. D./Bursa
CEVAP:
Orgazm bozuklukları diğer cinsel işlev bozuklukları gibi baştan beri hep var olması ya da önceden olmayan bir sorunun sonradan ortaya çıkmasına göre iki ayrı grupta değerlendirilir. İlk grup daha çok organik nedenlere bağlıyken ikinci grup hastalık, ameliyat hataları, ilaç kullanımı, ilişki problemleri ya da psikolojik sorunlarla daha fazla ilişkilendirilir. Sizin durumunuzda yaşadığınız orgazm sorununun doğum sonrası ortaya çıkması ilk bakışta akla doğum travmasını getirse de çok farklı nedenlerden kaynaklanabileceği için kadın doğum uzmanı, psikiyatrist ve cinsel terapist tarafından kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. Bu nedenle öncelikle bir kadın doğum uzmanına görünmeniz, organik bir problem yoksa bir cinsel sağlık uzmanından profesyonel destek almanız uygun olacaktır. Orgazm sorunları çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur, biraz sabırlı olmanız gerekebilir.