Vajinismusun farklı türleri var

Kadınlarda yaygın bir sorun olan vajinismus doktora hiç muayene olamamaktan, kısmen de olsa ilişkiye girebilmeye kadar çeşitli şekillerde görülebilir…

Bendeki sorunun sebebi ne olabilir?

SORU:

3 yıldır evliyim, doktora muayene olabiliyorum ama eşimle ilişkiye gire­miyorum. Bu nedenle bazı doktorlar vajinismus olduğumu söylerken bazıla­rı da olmadığımı söylüyor. Sizce benim sorunum nedir? G.E./Samsun

CEVAP:

Vajinismusun çeşitli şekilleri vardır. Genital bölgeye dokunulmasına bile izin vermeme ileri seviye bir vajinismusu tanımlarken, her türlü sevişme ve dokunmayı yaşayıp yalnızca birleşme aşamasında tıkanma hafif düzeyde bir vajinismusu gösterir. Sizin durumunuzda cinsel ilişkiye giremiyor olmanızdan orta seviyede bir vajinismus sorunu yaşadığınızı düşünebiliriz. Vajinismus bilinçdışı korkular nedeniyle istemsiz kasılarak ilişkiye izin vermemek olduğu için psikolojik bir sorundur. Cinsel terapi ile kolaylıkla çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Eşinizle birlikte deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Orgazm taklidi bir sıkıntı yaratır mı?

SORU:

36 yaşında 3 yıldır evli bir kadınım. Evlendiğim günden orgazm taklidi ya­pıyorum. Bu ilişkimizde bir probleme yol açar mı? M.S./Aydın

CEVAP:

Orgazm olamadığı için orgazm taklidi yapan kadın kendini cinsel açıdan yetersiz hissetmeye, cinsel özgüvenini kaybetmeye başlar ve zamanla cinsel soğukluk, depresyon, öfke, hırçınlık, mutsuzluk gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Kadının orgazm taklidi yaptığını fark eden partneri, artık her defasında orgazm taklidi yapıp yapmadığını düşünmeye başlar. Bu durumda erkeklerde başaramama korkusu adını verdiğimiz performans anksiyetesine neden olabilir. Cinsellikte yaşanan sorunlar ilişkinin duygusal boyutunu olumsuz etkileyerek mutsuzluğa neden olur. Orgazm olabilmek için kadınlar öncelikle cinsellikten zevk almayı istemeli, buna kendilerini layık bulmalı ve zevk almaya odaklanmalı. Cinselliği bir tabu olarak görmeden her yönüyle öğrenmeliler.