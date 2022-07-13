Vajinismusun çaresi var mı?

Türk toplumunda oldukça yaygın bir sorun olan vajinismus ileri düzeyde değilse biraz çabayla; gerekirse tedaviyle de çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur



Bu dertten nasıl kurtulabilirim?

SORU:

26 yaşındayım, 2 yıldır evliyim. Eşimle her türlü fiziksel yakınlığı yaşıyoruz ama ilişkiye giremiyorum, o an kasılıp kalı­yorum. Neden böyle oluyor, bu dertten nasıl kurtulabilirim? N.A./Kayseri

CEVAP:

Yazdıklarınızdan vajinismus sorununu yaşa­dığınız anlaşılıyor. Kadının ağrı, acı, kanama korkusuyla istemsiz bir şekilde bacaklarını ve vajinasını kasarak ilişkiye girememesi durumuna vajinismus denir. Burada önemli olan girişe değil hazza odaklanmaktır. Çiftin uyumu, birbirlerine karşı destekleyici ve an­layışlı tutumları, cinselliğe yeterince zaman ayırmaları sürecin kısalması ve başarıyla sonuçlanması açısından ayrıca önemlidir Birleşme öncesinde acele etmeden mutlaka yeterince uzun süre sevişilmeli, uyarılmayı hissetmeli ancak hazır olunduğunda ilişki yaşanmalıdır. Cinsel sorunlarda altta yatan neden çiftin uyum sorunu olduğu için teda­viye eşlerin birlikte katılması gerekir. Tedavi boyunca seanslarda hiç bir şekilde soyun­ma, vajinal müdahale olmaz, eşler seansta anlatılan, resim ve videolarla gösterilen aşk oyunlarını evde kendi aralarında yaparlar. Tedavide aşamalı olarak basit dokunuşlarda ağrısız cinsel ilişkiye giden bir yol izlenir.

Biz neden cinsel sorun yaşıyoruz?

SORU:

5 yıldır evliyiz ama eşimde cinsel isteksizlik bende erken boşalma sorunu var. Birbirimizi sevip her konuda anlaşmamıza rağmen neden böyle oluyor, bize ne önerirsiniz? S.A./ Sivas

CEVAP:

Evlilik cinsellik ayrı şeyler olmasına rağmen genellikle bir arada anılır. Çünkü evlenme­nin amacı yasal sınırlar içinde toplumunda onayıyla bir aile olup cinsellik yaşamak, çocuk yapmak ve insan neslinin devamı­nı sağlamaktır. İyi bir evlilik ilişkisi cinsel sorunları aşmaya, doyumlu bir cinsel yaşam da evlilikteki sorunları çözmeye yardımcı olur. Birbirlerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Hangisinde sorun varsa diğerini de bozmadan mutlaka profesyonel destek alarak çözülmesi gerekir. Siz uyumlu bir evliliğiniz olduğunu söylüyorsanız, bununla birlikte cinsel sorunları çözmek için bir şey yapmazsanız zamanla evlilik uyumu da bo­zulabilir. Erken boşalma ve cinsel isteksizlik çözülebilir cinsel istek işlev bozuklukla­rındandır. Evlilik doyumunun sürmesi ve sağlıklı bir cinsellik yaşamak için bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.

Bu problemlerim kısırlık yapar mı?

SORU:

Bende erken boşalma ve sertleşme sorunu var. Bir yıldır evliyim ve bu sorunlar nedeniyle eşimle ilişkiye girmekte zorlanıyorum. Eşim çocuk istiyor ama çocuğumuz olmuyor. Erken boşalma ve sertleşme sorunu kısırlığa neden olur mu? N.A./Manisa

CEVAP:

Gebeliğin oluşması düzenli bir cinsel birlik­telik ve birleşme sonunda vajina içine bo­şalmanın olması gerekir. Sizin durumunuzda ilişkiye girmekte zorlanıyorum derken tam olarak ne kastettiğiniz anlaşılmıyor, zor da olsa cinsel birleşme oluyorsa gebelik zaman içinde oluşabilir, eğer birleşme gerçekleşmi­yorsa gebelik oluşma ihtimali çok düşüktür. Erken boşalma ve sertleşme sorunu erkek­ler arasında sık görülen cinsel terapi ile tedavi edilebilir cinsel işlev bozukluklarıdır. Eğer cinsel birleşme gerçekleşiyorsa çocuk olmamasının nedeni organik nedenlere bağlı olabilir bir üroloji ve kadın doğum uzmanıyla görüşmeniz uygun olur. Organik neden yoksa cinsel terapi ile sağlıklı ve doyumlu cinsel yaşamı öğrenebilir, biraz sabırla zaman için­de çocuk sahibi olabilirsiniz.