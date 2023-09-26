Vajinismusun birçok türü var

Evli çiftlerin yaşadığı en yaygın sorunlardan biri olan vajinismus; doktora hiç muayene olamamaktan, kısmen de olsa ilişkiye girebilmeye kadar çeşitli şekillerde ortaya çıkabiliyor.

Bu sorunun sizce sebebi ne olabilir?

SORU:

2,5 yıldır evliyim, doktora muayene olabiliyorum ama eşimle ilişkiye giremiyorum. Bu vajinismus mu, değil mi? Sizce benim sorunum nedir? B.D./Kayseri

CEVAP:

Vajinismusun çeşitli şekilleri vardır. Genital bölgeye dokunulmasına bile izin vermeme ileri seviye bir vajinismusu tanımlarken, her türlü sevişme ve dokunmayı yaşayıp yalnızca birleşme aşamasında tıkanma hafif düzeyde bir vajinismusu gösterir. Sizin durumunuzda cinsel ilişkiye giremiyor olmanızdan orta seviyede bir vajinismus sorunu yaşadığınızı düşünebiliriz. Vajinismus bilinçdışı korkular nedeniyle istemsiz kasılarak ilişkiye izin vermemek olduğu için psikolojik bir sorundur. Cinsel terapi ile kolaylıkla çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur. Eşinizle birlikte deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alarak bu sorunu çözebilirsiniz

Cinsellikten niye zevk almıyorum?

SORU:

27 yaşındayım ve 2 aydır evliyim. Orgazmı hiç yaşamadım. Bu durum nasıl düzelir? M.D./İstanbul

CEVAP:

Kişinin ilk cinsel nesnesi önce kendi bedenidir. Erotik düşünceler eşliğinde kendine dokunarak ilk cinsel hazzı keşfeden kadın ve erkek sonraki dönemlerde bu haz duygusunu eşi ya da partneriyle daha kolay yaşayabilir. Ama çeşitli nedenlerle bu bunu yapamayanlar evlendiklerinde cinselliğe karşı bir yabancılık ve zorluk çeker. Sizin rahat olmamanız cinsel hazzı almanıza engel olduğu görülüyor. Henüz yeni evlisiniz, hemen umutsuzluğa kapılmayın. Daha fazla fiziksel yakınlık ve cinsel paylaşımla bunları aşabilirsiniz. Aşamadığınız yerde birbirinize karşı cinsel isteğiniz tümüyle bitmeden, bir uzmandan destek almanız uygun olur.