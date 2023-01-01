Vajinismusa teslim olmayın

Bilinç dışı korkular nedeniyle cinsel birleşme anında kasılma ve ilişkiye girememe durumu olan vajinismus, kadını da erkeği de cinsellikten uzaklaştırabilir. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmelidir…

Bizim de bir cinsel hayatımız olur mu?

SORU:

2 yıldır evli bir erkeğim. Eşimde vajinismus sorunu var. Kesinlikle cinsellik yaşamak istemiyor, bu durumda ne yapabilirim? M.D./Kayseri

CEVAP:

Vajinismus hastalığı çok sık yaşanan bir sorun. Bilinç dışı korkular nedeniyle cinsel birleşme yaşayamama durumu olan vajinismus hastalığı, iyi tedavi edilmediğinde ağrılı cinsel ilişki ve cinsel isteksizlik olarak devam edebiliyor. Vajinismus tedavisinde amaç bir şekilde cinsel birleşme değil, haz içeren doyumlu bir cinsel yaşama sahip olmaktır. Haz alınmayan, rahatsızlık yaratan cinsel ilişki deneyimleri zamanla kadını cinsellikten tümüyle uzaklaştırabilir hatta nefret etme noktasına getirebilir. Bu erkek için oldukça zor bir durumdur. Cinselliğin olmadığı, sadece ebeveynlik rolüyle sınırlı bir evlilik sağlıklı bir evlilik değildir. Bu konuda evlilik terapisi konusunda da deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek alınması uygun olur.

Eşim neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor?

SORU:

37 yaşında evli bir kadınım. Eşimin telefonunda bazı videolar gördüm. Bu yüzden neredeyse 1 yıldır benden uzaklaştı. Ne yapabilirim? K.Y./İstanbul

CEVAP:

Erkeklerin porno filmlere yönelmesi evlilikteki cinselliği bozulması arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bazen uyumsuz ve doyumsuz bir cinsel yaşam buna neden olurken bazen de evlilik öncesi porno seyretme alışkanlığı evlilikteki cinsel yaşamın bozulmasına neden olabiliyor. Burada nedeni doğru anlayıp tedaviye oradan başlamak gerekiyor. Bir yıl öncesine kadar fonksiyonel bir cinselliğiniz varsa, eşinizle aranızda bir yıl önce ne olduğuna bakılmalıdır. Eğer cinsel yaşantınız baştan beri fazla iyi değilse durum değişir. Eşinizle konuşarak bu durumdan hoşnut olmadığınızı belirtip birlikte bir uzmandan destek almayı önerebilirsiniz.

Cinsel isteksizliğin çözüm yolu nedir?

SORU:

Ben 36 yaşındayım eşim 34. İkimizin de cinsel isteği kalmadı. Bu sorunu nasıl aşarız, mutlaka bir uzmana gitmemiz gerekir mi? M.E./Antalya

CEVAP:

Her çiftte zaman zaman sizinkine benzer uzaklaşmalar olabilir. Birçok çift bu durumu fark ettiklerinde karşılıklı adımlar atarak çözüm üretirler. Bunun için birbirlerine daha fazla dokunurlar, küçük jestler yaparlar, sevgili oldukları dönemlerde yaptıkları şeyleri hatırlayıp yeniden flört etmeye başlarlar. Duygusal yakınlık sağlanıp yeniden sevgili olunduğunda cinsel yakınlığı başlatmak daha kolay olur. Biraz erotizm, biraz fantezi ile aradaki soğukluk ortadan kalkar ve çift yeniden öncekinden daha iyi bir cinsel yaşama kavuşabilir. Ancak bazen duygusal uzaklaşma fazla olur ve eşler birbirlerine yaklaşmakta, cinsel isteklerini dile getirmekte zorlanabilirler. Böyle durumlarda deneyimli bir uzmandan profesyonel destek alınması uygun olur.