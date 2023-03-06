Vajinismusa bu yöntemler çare olmaz

Vajinismusta; alkol alıp birlikte olmayı deneme, sıcak suya oturma, anestezi altında ilişkiye girme gibi yöntemler bir fayda sağlamaz…



Eşim için kesin tedavi var mı?

SORU:

Eşimde vajinismus sorunu var, 10 aydır evliyiz hala ilişkiye giremedik. Gittiğimiz bir uzman ‘biraz alkol alıp rahatlarsa ilişkiye girebilir’ dedi, denedik olmadı. Bu sorunun kesin bir çözümü var mı? H.U./Edirne

CEVAP:

Vajinismus, kadınlarda görülen, istemsiz bir şekilde bacakların kasılmasıyla iliş­kiye girmeye engel olan bir cinsel işlev bozukluğudur. Nedenleri arasında eşin aceleci tutumu, ilişki sırasında korkunç ve dayanılmaz bir ağrı olacağı beklentisi, kızlık zarı ve aşırı kanama korkusu, katı ve tutucu bir çevrede yetişmekten kay­naklanan negatif cinsellik ve beden algısı vardır. Bir erteleme ve kaçınma bozuk­luğu olan vajinismusun kesin tedavisi vardır. Alkol alıp birlikte olmayı deneme, sıcak suya oturma, anestezi altında iliş­kiye girme gibi yöntemler çözüm değildir. Kalıcı ve etkili çözüm cinsel terapidir. Yaklaşık 1-1,5 ay süren 10-12 görüşme­lik bir cinsel tedavi ile vajinismus kesin bir şekilde tedavi edilebilir. Cinsel tera­pide amaç yalnızca bir cinsel birleşme yaşamak değil aynı zamanda, sağlıklı ve doyumlu bir cinsel hayatı öğrenmektir.

Sünnet hataları düzeltilebilir mi?

SORU:

38 yaşındayım. Sünnetimi uzman olmayan biri yapmış. Bu yüzden sünnet derisi eğri ve estetik açıdan hiç güzel durmuyor. Bu sorun ameliyatla düzelir mi? T.D./İstanbul

CEVAP:

Sünnet derisi penis başını korumak için doğumdan itibaren var olan küçük bir deri parçasıdır. İşinin ehli olmayan kişilerce uygun olmayan ortamlarda yapılan sün­netlerde böyle hatalar oluyor. Zamanında gerekli müdahaleler yapılmayınca hatalar kalıcı hale dönüşüyor. Doğru kararı bir üroloji doktorunun vermesi uygun ol­makla birlikte Sizin durumunuzda sözünü etmediğinize göre sertleşme ve boşalma­da bir sorun yok gibi. Böyle sorunlarda iş­levsellik estetik görünümden daha önemli olabilir. Bazen ileri yaşlarda bile estetik cerrahi ile sünnet hataları düzeltilebil­mektedir. İşlevsellik bozulmadığı sürece üzerinde durmamak gerekir.