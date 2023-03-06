Vajinismusa bu yöntemler çare olmaz
Vajinismusta; alkol alıp birlikte olmayı deneme, sıcak suya oturma, anestezi altında ilişkiye girme gibi yöntemler bir fayda sağlamaz…
Eşim için kesin tedavi var mı?
SORU:
Eşimde vajinismus sorunu var, 10 aydır evliyiz hala ilişkiye giremedik. Gittiğimiz bir uzman ‘biraz alkol alıp rahatlarsa ilişkiye girebilir’ dedi, denedik olmadı. Bu sorunun kesin bir çözümü var mı? H.U./Edirne
CEVAP:
Vajinismus, kadınlarda görülen, istemsiz bir şekilde bacakların kasılmasıyla ilişkiye girmeye engel olan bir cinsel işlev bozukluğudur. Nedenleri arasında eşin aceleci tutumu, ilişki sırasında korkunç ve dayanılmaz bir ağrı olacağı beklentisi, kızlık zarı ve aşırı kanama korkusu, katı ve tutucu bir çevrede yetişmekten kaynaklanan negatif cinsellik ve beden algısı vardır. Bir erteleme ve kaçınma bozukluğu olan vajinismusun kesin tedavisi vardır. Alkol alıp birlikte olmayı deneme, sıcak suya oturma, anestezi altında ilişkiye girme gibi yöntemler çözüm değildir. Kalıcı ve etkili çözüm cinsel terapidir. Yaklaşık 1-1,5 ay süren 10-12 görüşmelik bir cinsel tedavi ile vajinismus kesin bir şekilde tedavi edilebilir. Cinsel terapide amaç yalnızca bir cinsel birleşme yaşamak değil aynı zamanda, sağlıklı ve doyumlu bir cinsel hayatı öğrenmektir.
Sünnet hataları düzeltilebilir mi?
SORU:
38 yaşındayım. Sünnetimi uzman olmayan biri yapmış. Bu yüzden sünnet derisi eğri ve estetik açıdan hiç güzel durmuyor. Bu sorun ameliyatla düzelir mi? T.D./İstanbul
CEVAP:
Sünnet derisi penis başını korumak için doğumdan itibaren var olan küçük bir deri parçasıdır. İşinin ehli olmayan kişilerce uygun olmayan ortamlarda yapılan sünnetlerde böyle hatalar oluyor. Zamanında gerekli müdahaleler yapılmayınca hatalar kalıcı hale dönüşüyor. Doğru kararı bir üroloji doktorunun vermesi uygun olmakla birlikte Sizin durumunuzda sözünü etmediğinize göre sertleşme ve boşalmada bir sorun yok gibi. Böyle sorunlarda işlevsellik estetik görünümden daha önemli olabilir. Bazen ileri yaşlarda bile estetik cerrahi ile sünnet hataları düzeltilebilmektedir. İşlevsellik bozulmadığı sürece üzerinde durmamak gerekir.