Vajinismus tedavisinde sakın geç kalmayın

Uzun süreli vajinismus hastalarında tedaviye direnç ve umutsuzluk fazla olur. Bu nedenle erken dönemde harekete geçilmelidir…

Bu problemle nasıl başa çıkabilirim?

SORU:

1 aydır evli bir kadınım. Eşimle hala cinsel ilişkiye giremedik. Tam birleşme anında kasılıp eşimi itiyorum. Tedavi konusunda bana yol gösterebilir misiniz? M. D./ İstanbul

CEVAP:

Seks yapma korkusu olarak bilinen vajinis­mus, vajinaya giriş denemelerinde vajinayı çevreleyen aşk kaslarında ve tüm bedende yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz kasıl­maların olması, bacakların kapatılması, eşi üzerinden itme, seksten kaçınma, titreme, fenalık hissi veya ağlamayla birlikte cinsel birleşmenin imkansız hale gelmesidir. Bunun nedeni, ilişki sırasında korkunç ve dayanılmaz bir ağrı olacağı beklentisi, kızlık zarı ve aşırı kanama korkusu, katı ve tutucu bir çevrede yetişmekten kaynaklanan negatif cinsellik ve beden algısı vardır. Bir erteleme ve kaçınma bozukluğu olan vaji­nismusun kesin tedavisi vardır. Uzun süreli vajinismus hastalarında tedaviye direnç ve umutsuzluk fazla olur. Bu nedenle vajinis­mus tedavisine ne kadar erken başlanırsa o kadar kolay ve sonucu başarılı olur.

Piercing’in sizce bir zararı olur mu?

SORU:

22 yaşındabir genç kızım. Piercing, döv­me gibi şeylere ilgi duyuyorum. Cinsel bölgemde bir piercing olması fikri beni çok heyecanlandırıyor. Taktırsam bir zararı olur mu? H.R./ İstanbul

CEVAP:

Kulak deldirme de dahil olmak üzere beden bütünlüğüne yönelik her türlü müdahale az ya da çok enfeksiyon, iyi­leşmeyen yaralar ya da sonrasında kalıcı yara izi gibi bazı riskler barındırır. Daha çok BDSM, sado-mazoşistik ve fetişisttik eğilimleri olan kişilerde veya gruplar­da görülen piercing uygulaması da bir yaralama, delik delme işlemi olduğu için aynı riskleri taşır. Vulva gibi damar ve sinir açısında yoğun ve hijyenik yönden zayıf bir bölge son konusu olduğunda bu riskler daha fazladır. Bu nedenle piercing türü uygulamalar sağlık açısından fazla öneril­meyen pratiklerdir. Piercingin hijyenik bir ortamda tercihen doktor ya da bir sağlık uzmanı tarafından takılması gerekir.

Eşimi bu huyundan nasıl vazgeçiririm?

SORU:

35 yaşındayım, benim sorunum eşimin cinsel birliktelik sırasında çok fazla konuşması ve aynı şeyi benden de beklemesi. Ben dikkatim dağıldığı için bundan hoşlanmıyorum ve eşimin baskısından bunalıyorum, bu sorunu nasıl çözerim? Ş.D./ Eskişehir

CEVAP:

Cinsel birliktelik sırasında erotik konuş­malar yapmak, beden sesini açarak iniltili sesler çıkarmak cinsel uyarılmayı ve hazzı artıran tepkilerdir. Eşler böylece birbirleri­nin haz aldığını görebilir, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını anlayabilirler. Sessiz bir cinsellik televizyonda sessiz bir film izlemek gibidir, neler olduğunu görülür ama ne olduğu anlaşılmaz. Konuşmayı seven eş konuşmayı azaltmak için çaba gösterirken, susan taraf da tolerans seviye­sini artırmayı deneyebilir. Bunu televizyonun sesini her tarafında rahatsız olamayacağı bir kısıtlık seviyesine getirmeyi sağlayabi­lirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.