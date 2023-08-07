Vajinismus tedavisinde geç kalmayın

Kadınlarda cinsel ilişkiye girmeyi engelleyen en yaygın sorunlardan biri olan vajinismusun tedavisine ne kadar erken başlanırsa çözümü o kadar kolay olur.

Cinsel hayatımız yoluna girer mi?

SORU:

2 yıldır evliyim. Eşimle cinsel ilişkiye giremedik. Sevişme sırasında sorun yok ama tam birleşme anında kasılıp eşimi itiyorum. Aynı şeyi yaşarım korkusuyla eşime sarılmak bile istemiyorum. Ne yapmalıyız? R.C./ İstanbul

CEVAP:

Seks yapma korkusu olarak bilinen vajinismus, vajinaya giriş denemelerinde vajinayı çevreleyen aşk kaslarında ve tüm bedende yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz kasılmaların olması, bacakların kapatılması, eşi üzerinden itme, seksten kaçınma, titreme, fenalık hissi veya ağlamayla birlikte cinsel birleşmenin imkansız hale gelmesidir. Bunun nedeni, ilişki sırasında korkunç ve dayanılmaz bir ağrı olacağı beklentisi, kızlık zarı ve aşırı kanama korkusu, katı ve tutucu bir çevrede yetişmekten kaynaklanan negatif cinsellik ve beden algısı vardır. Bir erteleme ve kaçınma bozukluğu olan bu sorunun kesin tedavisi vardır. Uzun süreli vajinismus hastalarında tedaviye direnç ve umutsuzluk fazla olur. Bu nedenle vajinismus tedavisine ne kadar erken başlanırsa o kadar kolay ve sonucu başarılı olur.

Bu sorunla nasıl başa çıkabilirim?

SORU:

25 yaşında yeni evliyim. Benim sorunum cinsel ilişkide hiç sertleşme olmaması ya da sertleşme olmadan boşalma olması. Eşim bir şey demiyor ama ben bunu düşündükçe daha kötü oluyorum. Bir çaresi var mı? A.G./ Antalya



CEVAP:

Yazdıklarınızdan ileri düzey bir erken boşalma sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Penisin sertleşmesine yetecek kadar cinsel gerilimin kontrol edemeyen erkeklerde daha sertleşme olmadan boşalmanın olması çok fazla stres altında olduğunuzu ve performans kaygısı yaşadığınızı gösteriyor. Bu seviyede ki bir erken boşalma sorunu bile cinsel terapi ile tedavi edilebilir. Bununla birlikte ileri düzey erken boşalma tedavisinde biraz daha sabırlı olunması, yavaş hareket edilmesi gerekir. İlk iş ereksiyon oluşuncaya kadar bireysel mastürbasyon egzersiziyle boşalma denetimin sağlamak, sonra eşle karşılıklı uyarılar, eşliğinde boşalma denetimi ve ereksiyon oluşturmak gerekir. Cinsel ilişki aşamasına ancak mastürbasyon yoluyla sertleşme ve boşalma denetimi yeterince kazanılıp tekrarlarla pekiştirildikten sonra geçilebilir.