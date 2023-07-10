Vajinismus tedavisinde EMDR ne kadar etkili?

Vajinismus, kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen sorundur. Farklı tedavi yöntemleri vardır. Bunlardan biri de EMDR’dir…

Bu yöntemin bir faydası olur mu?

SORU:

29 yaşındayım, yaklaşık 2 yıldır evli­yim. Cinsel ilişkiye giremiyorum. Bir dönem terapiye de gittik ama parmak egzersizinden ileri gidemedik. Bir de EMDR yöntemini denemek istiyo­ruz. Sizce faydası olur mu? P.E./İstanbul

CEVAP:

Bilinçaltı kaygılar nedeniyle istemsiz bir şekilde kasılarak ilişkiye girememe duru­muna vajinismus denir. Bu sorunun farklı tedavi yöntemleri olmasına rağmen he­men hepsinin ortak noktası çeşitli teknik­lerle kaygıyı azaltarak basit dokunuşlardan tamamlanmış bir ilişkiye aşamalı olarak ilerlemektir. Yöntemler arasındaki fark genelde bu süreçlerdeki kaygıyı azaltma ve duyarsızlaştırma tekniklerindedir. EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) bu tekniklerden sadece bir tanesidir. Sizin durumunuzda parmak girişinde sorun olmayıp penis girişinde ta­kılıp kalmanız da böyle bir travmatik olaya bağlı olabilir. Eşinizle birlikte EMDR uygu­layan bir cinsel terapistten destek alarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Çünkü siz neye inanırsanız o en etkili yöntemdir.

Vajinal orgazmı nasıl yaşayabilirim?

SORU:

Erkek arkadaşımla 1 yıllık bir ilişkim var. Ben yalnızca klitoral orgazm yaşa­yabiliyorum. Erkek arkadaşım bu konu­yu çok kafasını takıyor ve beni suçluyor. Onun istediği gibi vajinal bir orgazm yaşamak için ne yapabilirim? K.E./Muğla

CEVAP:

Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucun­da ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Yapılan son çalış­malar gerçekte vajinal orgazm diye bir şey olmadığını bütün orgazmların aslında kli­toral olduğunu, vajinayı çepeçevre saran klitorisin uzantıların penis tarafından uya­rılması sonunu yaşanan orgazmın vajinal orgazm sanıldığını ama aslında ger­çek uyarı merkezinin klitoris olduğunu gösteriyor. Vajinal orgazm hissini artırmak bazı cinsel terapi teknikleriyle mümkün­dür. Köprü manevrası denilen teknikle penis içerideyken kilitoris uyarısına devam edilir ve boşalma sırasında klitoral uyarı kesilir, orgazm penis hareketleriyle sağlanır. Klitoris uyarısı her defasında biraz daha erken kesilirse zamanla yerini tümüyle vajina-penis orgazmına bırakır.