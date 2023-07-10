Vajinismus tedavisinde EMDR ne kadar etkili?
Vajinismus, kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen sorundur. Farklı tedavi yöntemleri vardır. Bunlardan biri de EMDR’dir…
Bu yöntemin bir faydası olur mu?
SORU:
29 yaşındayım, yaklaşık 2 yıldır evliyim. Cinsel ilişkiye giremiyorum. Bir dönem terapiye de gittik ama parmak egzersizinden ileri gidemedik. Bir de EMDR yöntemini denemek istiyoruz. Sizce faydası olur mu? P.E./İstanbul
CEVAP:
Bilinçaltı kaygılar nedeniyle istemsiz bir şekilde kasılarak ilişkiye girememe durumuna vajinismus denir. Bu sorunun farklı tedavi yöntemleri olmasına rağmen hemen hepsinin ortak noktası çeşitli tekniklerle kaygıyı azaltarak basit dokunuşlardan tamamlanmış bir ilişkiye aşamalı olarak ilerlemektir. Yöntemler arasındaki fark genelde bu süreçlerdeki kaygıyı azaltma ve duyarsızlaştırma tekniklerindedir. EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) bu tekniklerden sadece bir tanesidir. Sizin durumunuzda parmak girişinde sorun olmayıp penis girişinde takılıp kalmanız da böyle bir travmatik olaya bağlı olabilir. Eşinizle birlikte EMDR uygulayan bir cinsel terapistten destek alarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Çünkü siz neye inanırsanız o en etkili yöntemdir.
Vajinal orgazmı nasıl yaşayabilirim?
SORU:
Erkek arkadaşımla 1 yıllık bir ilişkim var. Ben yalnızca klitoral orgazm yaşayabiliyorum. Erkek arkadaşım bu konuyu çok kafasını takıyor ve beni suçluyor. Onun istediği gibi vajinal bir orgazm yaşamak için ne yapabilirim? K.E./Muğla
CEVAP:
Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucunda ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Yapılan son çalışmalar gerçekte vajinal orgazm diye bir şey olmadığını bütün orgazmların aslında klitoral olduğunu, vajinayı çepeçevre saran klitorisin uzantıların penis tarafından uyarılması sonunu yaşanan orgazmın vajinal orgazm sanıldığını ama aslında gerçek uyarı merkezinin klitoris olduğunu gösteriyor. Vajinal orgazm hissini artırmak bazı cinsel terapi teknikleriyle mümkündür. Köprü manevrası denilen teknikle penis içerideyken kilitoris uyarısına devam edilir ve boşalma sırasında klitoral uyarı kesilir, orgazm penis hareketleriyle sağlanır. Klitoris uyarısı her defasında biraz daha erken kesilirse zamanla yerini tümüyle vajina-penis orgazmına bırakır.