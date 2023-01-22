Vajinismus tedavisinde EMDR işe yarar mı?

EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme) vajinismusun tedavi tekniklerden sadece biridir. Peki işe yarar mı? İşte yanıtı…

Bir de bu yöntemi deneyebilir miyiz?

SORU:

26 yaşındayım, yaklaşık 2 yıldır evliyim. Cin­sel ilişkiye giremiyorum. Bir dönem terapiye de gittik ama parmak egzersizlerinde takılıp kaldık. Bir de EMDR yöntemini denemek isti­yoruz. Sizce faydalı olur mu? C.S./ İstanbul

CEVAP:

Bilinçaltı kaygılar nedeniyle istemsiz bir şekilde kasılarak ilişkiye girememe durumu­na vajinismus denir. Vajinismus, kadın cinsel işlev bozuklukları arasında en sık görülen so­rundur. Vajinismusun farklı tedavi yöntemleri olmasına rağmen hemen hepsinin ortak nok­tası çeşitli tekniklerle kaygıyı azaltarak basit dokunuşlardan tamamlanmış bir ilişkiye aşamalı olarak ilerlemektir. Yöntemler ara­sındaki fark genelde bu süreçlerdeki kaygıyı azaltma ve duyarsızlaştırma tekniklerindedir. EMDR bu tekniklerden sadece bir tanesidir. Eğer bir istismar taciz gibi travmatik bir olay cinsel birleşmeye engel oluyorsa EMDR bu travmanın yarattığı duygusal takılmayı aşmaya yardımcı olur. Sizin durumunuzda parmak girişinde sorun olmayıp penis giri­şinde takılıp kalmanız da böyle bir travmatik olaya bağlı olabilir. Eşinizle birlikte EMDR uygulayan bir cinsel terapistten destek alarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Çünkü siz neye inanırsanız o en etkili yöntemdir.

Vajinal hissizlik tedavi edilir mi?

SORU:

40 yaşında 15 yıllık evli bir kadınım. Kendimi bildim bileli cinsel ilişkiden haz almadım ve orgazm olmadım. Sanki vajinam hissizleşmiş, uyuşmuş gibi geliyor. Bu bir hastalık mı, bu yaştan sonra bir çaresi var mı? Z.F./Balıkesir

CEVAP:

Kadınlarda uyarılma ve orgazm bozukluk­ları sık karşılaşılan bir durumdur. Uygun bir tedavi yapabilmek için öncelikle organik psikolojik ayrımını doğru yapıp nedenlerini iyi bilmek gerekir. Vajinanın fizyolojik yapısı, bazı hastalıklar, ameliyatlar ve ilaç kullanımı hissizleşmeye, uyarılma ve orgazm bozuk­luklarına neden olabilir. Psikolojik nedenler arasında olumsuz beden ve cinsellik algısı, tutucu bir ailede yetişme, çocukluk ya da er­genlikte yaşanan cinsel istismar ve travmalar vardır. Ayrıca kadında başka bir cinsel işlev bozukluğunun olması, eşte erken boşalma ve sertleşme sorunu ya da cinsel deneyimsizlik ve yetersizlik, mahremiyet eksikliği, kötü bir eş ilişkisini, eşlerden birinde olabilecek psi­kolojik hastalıklarda orgazm bozukluklarına neden olabilir. Sizin durumunuzda baştan beri hissetmeme durumu yaşamanızdan organik bir nedene bağlı olma ihtimali güçlü görünü­yor. Bu nedenle öne bir kadın doğum uzmanı sonra cinsel terapiste gitmeniz uygun olur.

Bu düşüncelerin bir zararı var mı?

SORU:

14 yıldır evli bir erkeğim. Eşimle iyi bir evlili­ğimiz ve normal sayılabilecek bir cinsel haya­tımız var. Yaklaşık 3 aydır eşimle birlikteyken bir iş arkadaşımı düşünüyorum. Bu düşünce­ler evliliğimize zarar verir mi? M.D./ İstanbul

CEVAP:

Uzun süreli evliliklerde eğer çaba sarf edil­mezse bir süre sonra cinsel hayatın mono­tonlaşması normal ve beklenen bir durumdur. Böyle durumlarda dikkat dışarıya kayabilir, eşlerden biri ya da her ikisi hayal dünyasına başkalarını sokabilir. Düşünceler ve fante­ziler başlangıçta zararsız olmakla beraber, sürekli olmaya başlarsa eşten uzaklaşmaya ve soğumaya neden olabilir. Özellikle eşine sadık, güvene önem veren kişilerde suçluluk ve pişmanlık duygularına neden olabilir. Sizin durumunuzda cinsel hayatınızdan yeterince memnun olmadığınız, bu yüzden başkalarını hayal ettiğiniz anlaşılıyor. İşler daha fazla sar­pa sarmadan cinsel yaşamdaki beklentilerinizi eşinizle konuşarak cinsel dünyanızı canlandı­racak değişiklikleri denemeniz, rutinden çık­manız önerilebilir. Sorunun devamı durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.