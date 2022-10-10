Vajinismus tedavisi, ne kadar erken başlarsa o kadar kolay olur

Uzun süreli vajinismus hastalarında tedaviye direnç ve umutsuzluk daha fazla olur. Bu nedenle tedaviye ne kadar erken başlanırsa daha iyi sonuç alınır…

Bu sorunun kesin bir çözümü var mı?

SORU:

2 haftalık evli bir kadınım. Eşimle cinsel ilişkiye giremedik. Sevişme sırasında sorun yok ama tam birleşme anında kasılıp eşimi itiyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz? R.C./ İstanbul

CEVAP:

Seks yapma korkusu olarak bilinen vajinismus, vajinaya giriş denemelerinde vajinayı çevrele­yen aşk kaslarında ve tüm bedende yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz kasılmaların olma­sı, bacakların kapatılması, eşi üzerinden itme, seksten kaçınma, titreme, fenalık hissi veya ağlamayla birlikte cinsel birleşmenin imkansız hale gelmesidir. Bunun nedeni, ilişki sırasında korkunç ve dayanılmaz bir ağrı olacağı beklen­tisi, kızlık zarı ve aşırı kanama korkusu, katı ve tutucu bir çevrede yetişmekten kaynaklanan negatif cinsellik ve beden algısı vardır. Bir erteleme ve kaçınma bozukluğu olan vaji­nismusun kesin tedavisi vardır. Uzun süreli vajinismus hastalarında tedaviye direnç ve umutsuzluk fazla olur. Bu nedenle vajinismus tedavisine ne kadar erken başlanırsa o kadar kolay ve sonucu başarılı olur.

Eşimi bu huyundan nasıl vazgeçiririm?

SORU:

29 yaşındayım, 2 yıldır evliyim ve eşim evlendiğimizden bu yana benden gizlice videolar izliyor sonra da inkar ediyor. Aslında iyi bir evliliğimiz var, onu bundan nasıl vazgeçirebilirim? T.E./ İstanbul

CEVAP:

Cinsellik her insan da doğuştan itibaren var olan çok önemli bir dürtü. Pornografi bu dürtünün dolaylı ve kolay yollardan tatmin edilmesine hizmet eder. Evli ya da bekâr pek çok erkek zaman zaman bu tür filmlere ilgi duyabilir, bu o kadar önemli değildir. Bununla birlikte bir erkek için porno filmlere bakmak vazgeçilmez bir alışkanlığa dönüşmüş, partner ilişkisinin yerini almaya başlamışsa ya da porno seyretmeden uyarılamaz hale gelmişse o zaman hem birey için hem de çift için tehlike olmaya başlamış demektir. Eşinizde bu alışkanlık haline gelmişe benziyor, sizden saklaması, yaptığı şeyi kendisinin de onaylamadığını ve kendine yakıştıramadığını gösteriyor. Eşinizle bunu konuşarak rahatsızlığınızı bildirebilir, cinsel hayatınızda nelerin eksik olduğunu öğrenip küçük değişikliklerle evliliğinizi daha mutlu kılabilirsiniz.

Kadınlar niye orgazm olmakta zorlanır?

SORU:

5 yıldır evli bir kadınım, ilişki esnasında çok zevk alıyorum ama o herkesin an­lattığı orgazmı yaşayamıyorum. Bu beni gergin ve sinirli yapıyor. Eşim çok çabuk boşalıyor, ön sevişmeyi kısa tutuyor. Sebebi bunlar olabilir mi? D. A./ Ankara

CEVAP:

Kadın orgazmı, erkek orgazmının aksine ruhsal faktörlerin doğrudan etkili olduğu karmaşık bir süreçtir. Erkek gibi kendiliğinden olan bir durum değil, isteyerek ve çaba gösterilerek yaşanan bir duygu durumudur. Kadınlarda orgazma engel olan birçok durum vardır. Bunlar arasında en fazla bilinenler, negatif cinsellik algısı, kendi bedenini çekici ve güzel bulmama, hamile kalma korkusu, kontrolü kaybetme endişesi, çocukluk travmaları, eşin sabırsız olması ya da erken boşalması, mahremiyet eksikliği gibi kaygı yaratan bir durumun olmasıdır. Sizin de belirttiğiniz gibi eşinizde bir erken boşalma sorunu olması ve ön sevişmeyi kısa tutması boşalma sorununun nedeni olabilir. Ayrıca orgazmı hedef olmaktan çıkarmakta orgazm olmayı kolaylaştıran bir durumdur.