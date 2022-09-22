Vajinismus sonradan da ortaya çıkabilir

Hiç ilişkiye girememe durumuna vajinismus, bu durumun sonradan ortaya çıkmasına ya da nüksetmesine sekonder yani ikincil vajinismus denir…

Normal bir ilişki için ne yapmam gerekir?

SORU:

Eşimle nişanlı iken sık olmasa da sorunsuz bir cinsel hayatımız vardı. İlk gece çarşaf geleneği yüzünden aşırı kaygılandım ve ilişkiye giremedim. Bu ilişkiye girememe hali bir yıldır sürüyor. Ne yapabilirim? E.D./ İstanbul

CEVAP:

Zor doğumlar, doğum sonrasında ya da sağlık nedeniyle yapılan ameliyatlar, cinsel şiddet ve istismara bağlı travmalar ve sizinki gibi uygun yoğun stres yaratan or­tamlarda zorla yaşanan cinsellik sekon­der vajinismusun en sık görülen nedenleri arasındadır. Tedavi, vajinismusa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılır. Tedavide amaç doyumlu ve mutlu bir cinsel hayata yaşayabilmektir. Süreç vajinismus tedavisi gören birinde çok farklı değildir. Cinsel terapi, cinsel eğitim, nefes ve gevşeme, duyulara odak­lanma, sıralı sevişme ve basit dokunuş­lardan tamamlanmış bir cinsel ilişkiye doğu aşamalı ilerleme şeklinde yapılır. Daha öncesinde vajinismus tedavisi gören kadınlar sorunu daha kolay ve çabuk çözerler. Eşin desteği ve işbirliği tedavi başarısında en önemli kriterdir.

Her sertleşme sorunu iktidarsızlık sayılır mı?

SORU:

37 yaşındayım ve 14 yıldır evliyim. Bir ay öncesine kadar cinsel hayatımdan mem­nundum, bir sorun yoktu. Bir ay önce yor­gun olduğum bir akşam eşimle cinsel bir­liktelik yaşarken sertleşme sorunu oldu. O günden beri tekrar olur endişesi var, bu durum kalıcı olur mu? E.R./ İstanbul

CEVAP:

Erkeklerin en büyük korkusu ereksiyonu sağlayamama ya da sürdürememektir. Hemen her erkek hayatının bir dönemin­de en azından ilerleyen yaşlarda bunu yaşamaya mahkumdur. Aslında sorun ereksiyonun olmaması değil kişinin bu durumla ilgili katı yargısı ve bu yargıla­rın neden olduğu kaygıdır. Bunun sebebi toplumun erkek cinselliğine bakış açısı ve cinsel gücü yüceltmesidir. Erkeklerde sertleşme sorununun organik ve psikolojik birçok nedeni vardır. Sizin durumunuzda yorgunluğa bağlı geçici bir sertleşme sorunu yaşadığınız düşünülebilir. Sizin durumunda ereksiyona değil dokunma ve hissetmeye odaklanmanız ve ereksiyonu bir hedef olmaktan çıkarmanızı öneririm. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Mutlu evliliklerde de cinsel sorun olur mu?

SORU:

Eşimle 5 yıldır evliyiz ama cinsel anlam­da bir türlü uyum sağlayamadım. Eşimde cinsel isteksizlik bende erken boşalma sorunu var. Birbirimizi çok sevip her ko­nuda anlaşmamıza rağmen neden böyle oluyor, bize ne önerirsiniz? S.A./ Adana

CEVAP:

Evlilik cinsellik ayrı şeyler olmasına rağmen genellikle bir arada anılır. Çünkü evlenme­nin amacı yasal sınırlar içinde toplumunda onayıyla bir aile olup cinsellik yaşamak, çocuk yapmak ve insan neslinin devamını sağlamaktır. İyi bir evlilik ilişkisi cinsel so­runları aşmaya, doyumlu bir cinsel yaşam da evlilikteki sorunları çözmeye yardımcı olur. Birbirlerini olumlu ya da olumsuz etki­leyebilir. Erken boşalma ve cinsel isteksizlik çözülebilir cinsel istek işlev bozuklukla­rındandır. Evlilik doyumunun sürmesi ve sağlıklı bir cinsellik yaşamak için bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.