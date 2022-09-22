Vajinismus sonradan da ortaya çıkabilir
Hiç ilişkiye girememe durumuna vajinismus, bu durumun sonradan ortaya çıkmasına ya da nüksetmesine sekonder yani ikincil vajinismus denir…
Normal bir ilişki için ne yapmam gerekir?
SORU:
Eşimle nişanlı iken sık olmasa da sorunsuz bir cinsel hayatımız vardı. İlk gece çarşaf geleneği yüzünden aşırı kaygılandım ve ilişkiye giremedim. Bu ilişkiye girememe hali bir yıldır sürüyor. Ne yapabilirim? E.D./ İstanbul
CEVAP:
Zor doğumlar, doğum sonrasında ya da sağlık nedeniyle yapılan ameliyatlar, cinsel şiddet ve istismara bağlı travmalar ve sizinki gibi uygun yoğun stres yaratan ortamlarda zorla yaşanan cinsellik sekonder vajinismusun en sık görülen nedenleri arasındadır. Tedavi, vajinismusa neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılır. Tedavide amaç doyumlu ve mutlu bir cinsel hayata yaşayabilmektir. Süreç vajinismus tedavisi gören birinde çok farklı değildir. Cinsel terapi, cinsel eğitim, nefes ve gevşeme, duyulara odaklanma, sıralı sevişme ve basit dokunuşlardan tamamlanmış bir cinsel ilişkiye doğu aşamalı ilerleme şeklinde yapılır. Daha öncesinde vajinismus tedavisi gören kadınlar sorunu daha kolay ve çabuk çözerler. Eşin desteği ve işbirliği tedavi başarısında en önemli kriterdir.
Her sertleşme sorunu iktidarsızlık sayılır mı?
SORU:
37 yaşındayım ve 14 yıldır evliyim. Bir ay öncesine kadar cinsel hayatımdan memnundum, bir sorun yoktu. Bir ay önce yorgun olduğum bir akşam eşimle cinsel birliktelik yaşarken sertleşme sorunu oldu. O günden beri tekrar olur endişesi var, bu durum kalıcı olur mu? E.R./ İstanbul
CEVAP:
Erkeklerin en büyük korkusu ereksiyonu sağlayamama ya da sürdürememektir. Hemen her erkek hayatının bir döneminde en azından ilerleyen yaşlarda bunu yaşamaya mahkumdur. Aslında sorun ereksiyonun olmaması değil kişinin bu durumla ilgili katı yargısı ve bu yargıların neden olduğu kaygıdır. Bunun sebebi toplumun erkek cinselliğine bakış açısı ve cinsel gücü yüceltmesidir. Erkeklerde sertleşme sorununun organik ve psikolojik birçok nedeni vardır. Sizin durumunuzda yorgunluğa bağlı geçici bir sertleşme sorunu yaşadığınız düşünülebilir. Sizin durumunda ereksiyona değil dokunma ve hissetmeye odaklanmanız ve ereksiyonu bir hedef olmaktan çıkarmanızı öneririm. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alabilirsiniz.
Mutlu evliliklerde de cinsel sorun olur mu?
SORU:
Eşimle 5 yıldır evliyiz ama cinsel anlamda bir türlü uyum sağlayamadım. Eşimde cinsel isteksizlik bende erken boşalma sorunu var. Birbirimizi çok sevip her konuda anlaşmamıza rağmen neden böyle oluyor, bize ne önerirsiniz? S.A./ Adana
CEVAP:
Evlilik cinsellik ayrı şeyler olmasına rağmen genellikle bir arada anılır. Çünkü evlenmenin amacı yasal sınırlar içinde toplumunda onayıyla bir aile olup cinsellik yaşamak, çocuk yapmak ve insan neslinin devamını sağlamaktır. İyi bir evlilik ilişkisi cinsel sorunları aşmaya, doyumlu bir cinsel yaşam da evlilikteki sorunları çözmeye yardımcı olur. Birbirlerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Erken boşalma ve cinsel isteksizlik çözülebilir cinsel istek işlev bozukluklarındandır. Evlilik doyumunun sürmesi ve sağlıklı bir cinsellik yaşamak için bir cinsel terapistten destek almanız uygun olur.