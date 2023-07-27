Vajinismus erken dönemde tedavi edilmeli

Uzun süreli vajinismus hastalarında tedaviye direnç ve umutsuzluk fazla olur. Bu nedenle erken dönemde tedavi edilmesi gerekir.

Eşimi bu huyundan nasıl vazgeçiririm?

SORU:

36 yaşındayım, benim sorunum eşimin cinsel birliktelik sırasında çok fazla konuşması ve aynı şeyi benden de beklemesi. Ben dikkatim dağıldığı için bundan hoşlanmıyorum ve eşimin baskısından bunalıyorum, bu sorunu nasıl çözerim? B.G./ Edirne

CEVAP:

Cinsel birliktelik sırasında erotik konuşmalar yapmak, beden sesini açarak iniltili sesler çıkarmak cinsel uyarılmayı ve hazzı artıran tepkilerdir. Eşler böylece birbirlerinin haz aldığını görebilir, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını anlayabilirler. Sessiz bir cinsellik televizyonda sessiz bir film izlemek gibidir, neler olduğunu görülür ama ne olduğu anlaşılmaz. Bununla birlikte bu tür seks pratikleri bazen eşlerden biri tarafından belirgin bir sebebi olmadan da rahatsız edici bulunabilir ve farklı tepkilere neden olabilir. Böyle durumlarda eşler cinselliğin yaşanmadığı bir zaman diliminde yetişkin egolarıyla konuşarak bu konuda ki duygu ve düşüncelerini paylaşıp ortak bir yerde buluşmayı deneyebilir. Konuşmayı seven eş konuşmayı azaltmak için çaba gösterirken, susan taraf da tolerans seviyesini artırmayı deneyebilir. Bunu televizyonun sesini her tarafında rahatsız olamayacağı bir kısıtlık seviyesine getirmeyi sağlayabilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek almanız uygun olur.

Bana lütfen bir yol gösterebilir misiniz?

SORU:

1 aydır evli bir kadınım. Eşimle hala cinsel ilişkiye giremedik. Tam birleşme anında kasılıp eşimi itiyorum. Tedavi konusunda bana yol gösterebilir misiniz? S.D./ İstanbul

CEVAP:

Seks yapma korkusu olarak bilinen vajinismus, vajinaya giriş denemelerinde vajinayı çevreleyen aşk kaslarında ve tüm bedende yineleyici ve sürekli biçimde istemsiz kasılmaların olması, bacakların kapatılması, eşi üzerinden itme, seksten kaçınma, titreme, fenalık hissi veya ağlamayla birlikte cinsel birleşmenin imkansız hale gelmesidir. Bunun nedeni, ilişki sırasında korkunç ve dayanılmaz bir ağrı olacağı beklentisi, kızlık zarı ve aşırı kanama korkusu, katı ve tutucu bir çevrede yetişmekten kaynaklanan negatif cinsellik ve beden algısı vardır. Bir erteleme ve kaçınma bozukluğu olan vajinismusun kesin tedavisi vardır. Uzun süreli vajinismus hastalarında tedaviye direnç ve umutsuzluk fazla olur. Bu nedenle vajinismus tedavisine ne kadar erken başlanırsa o kadar kolay ve sonucu başarılı olur.