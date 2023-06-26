Vajinismus doğru tedavi edilmezse tekrarlayabilir

İstemsiz kasılma nedeniyle ilişkiye girememe sorunu olan vajinismus en sık görülen kadın cinsel işlev bozukluğudur. Cinsel terapiyle kolaylıkla çözülebilen bu sorun, doğru tedavi edilmediğinde farklı şekillerde devam edebilir.

Neden bu dertten kurtulamıyorum?

SORU:

2 yıldır evliyim, vajinismus sorunum vardı, başladığım tedavi 10 gün önce bitti ama ben haz alamıyorum ve acı çekiyorum. Neden böyle oldu, cinsellik böyle bir şey mi yoksa tedavi mi tam olmadı? S.E./ Nevşehir

CEVAP:

Genellikle iyi tedavi edilmeyen vajinismus disparoni denilen ağrılı ilişkiye dönüşerek devam eder. Disparoni zorla da olsa iliş­kiye girebilmeyi ama ilişkiden haz almak yerine acı çekilmesi şeklinde tanımlanır. Bunun nedeni cinsel terapinin merkezine haz alma ve doyumlu bir cinsellik yerine mekanik bir şekilde penis-vajina ilişkisi­ni koymaktır. Neyse ki bunun da tedavisi vardır. Daha fazla tensel temas, daha fazla sevişme ve uyarılmanın artırılmasıyla bu sorun aşılabilir. Biraz sabırlı olmalı, kendi­nize zaman tanımalısınız.

Alkolsüz de seks yapabilir miyim?

SORU:

38 yaşındayım ve 11 yıldır evliyim. Eşimle alkol almadığım zamanlar sertleşme sorunu yaşarken 1-2 kadeh içince çok daha rahat oluyorum. Böyle giderse alkolik olacağım. Alkol almadan da güçlü bir erkek olmak için neler yapabilirim? E.C./ İstanbul

CEVAP:

Eşinizle yalnızca alkol aldığınızda seks yapabiliyor olmanız, diğer durumlarda rahat olmadığınızı bir performans kaygısı yaşadığınızı gösteriyor. Herkesin içinde baskılayıcı yasaklayıcı ve sürekli eleşti­rip yargılayan bir iç ses vardır. Birkaç ka­deh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için faydalı olabilir. Ancak sürekli buna sığınmak ya da alko­lü abartmak zamanla hem alkol bağım­lılığına yol açabilir, hem de tam tersi bir etki yaratarak cinsel istek ve uyarılma­nın tümüyle bitmesine neden olabilir. Al­kolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsellikte performans kaygısı yaratan nedenlere odaklanmanız ve yan etkisi olmayan kalıcı çözümler bulmanız daha uygun olur. Cinsel terapi size bu konuda yardımcı olabilir.