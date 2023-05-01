Vajinal sarkmalar orgazm bozukluğuna neden olabilir

Vajina girişi Kegel kasları tarafından kontrol edilir. Bu kaslar zor doğumlarda vajinal sarkmalara ve orgazm sorunlarına yol açabilir.

Bu problemle nasıl başa çıkabilirim?

SORU:

33 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Peş peşe 2 doğum yaptım, özellikle ikincisi çok zor oldu. Doğumdan sonra içeriden dışarıya fıtık gibi bir sarkma oldu. Zaten çok zor tatmin oluyordum, şimdi hiç olamıyorum. Bunun bir çaresi var mı? E.D./ Manisa

CEVAP:

Vajina bir balon gibidir, dar bir girişi içeriye doğru genişleyen bir yapısı vardır. Vajina girişi aşk kasları da denilen Kegel kasları tarafından kontrol edilir. Tuvalet denetimini de sağlayan bu kaslar hem iç üreme organ­larını bir arada tutar, hem de cinsel hazdan sorumludur. Bu kasların güçlü ve esnek olması cinsel hazzı artırır, çocuğun vajinaya zarar vermeden kolaylıkla doğmasını, doğumdan sonra kolaylıkla toparlanmayı ve iç organların bir arada durmasını sağlar. Aşk kaslarının zayıf ve güçsüz olması, idrar kaçırma, cinsel ilişkiden haz alamama ve orgazm bozukluklarına neden olurken zor ve tekrarlayan doğumlar da vajinal sarkmalara yol açar. Aşk kasları bazı özel egzersizlerle kol kasları gibi geliştirilerek güçlendirilebilir. Aşk kaslarını güçlendir­menin en kolay yolu pilates egzersizleri ve idrar yaparken tutup bırakmaktır. Sizin durumunuzda vajina estetiği yapan bir kadın doğum uzmanıyla görüşerek ameliyat ola­bilir, doğum hasarlarını düzeltebilir ve aşk kasları güçlendirilerek arzu ettiğiniz cinsel hazzı yaşayabilirsiniz.

Sık sevişmek cinsel isteği azaltır mı?

SORU:

23 yaşında bir erkeğim. Bir aydır evliyim. Eşimle hemen her gün, bazı günler 2-3 defa seviştiğimiz oluyor. Her gün cinsel ilişki yaşamamız çok mu aşırı? Bunun bir zararı olur mu, ilerde bıkkınlığa yol açar mı? E.Ç./ İzmir

CEVAP:

Yaşınız genç ve sevişmekten zevk aldığınız için sık sık cinsel ilişki yaşamanız normal ve doğal bir durumdur. Karşılıklı istek ve rıza ile olduğu sürece her gün cinsel ilişkide bulunmanın bedenen ve ruhen sağlıklı insanlar için, herhangi bir sakıncası yoktur. Bundan yana içiniz rahat olsun. Her ne kadar zamanla ilk heyecanını yitirip sıklığı bir miktar azalsa da sevdiğiniz ve arzuladığınız kişiyle cinsel ilişkide bulunduğunuz ve bundan haz aldığınız sürece seksten sıkılmaz ya da bıkmazsınız. Böyle durumlarda biraz fantezi ve yenilik azalan heyecanı geri getirebilir.