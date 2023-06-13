Vajinal sarkmalar nelere yol açar?

Özellikle zor ve tekrarlayan doğumlar vajinal sarkmalara neden olabilir. Bu durum da cinsel yaşamı olumsuz etkiler.

Yaşadığım sorunun bir çaresi var mı?

SORU:

34 yaşındayım, 6 yıldır evliyim. İki doğum yaptım, özellikle ikincisi çok zor oldu. Doğumdan sonra gevşeme ve içeriden dışarıya fıtık gibi bir sarkma oldu. Zaten çok zor tatmin oluyordum, şimdi hiç olamıyorum. Bunun bir çaresi var mı? M.G./İstanbul

CEVAP:

Vajina bir balon gibidir, dar bir girişi içeriye doğru genişleyen bir yapısı vardır. Vajina girişi aşk kasları da denilen Kegel kasları tarafından kontrol edilir. Tuvalet deneti­mini de sağlayan bu kaslar hem iç üreme organlarını bir arada tutar, hem de cinsel hazdan sorumludur. Bu kasların güçlü ve esnek olması cinsel hazzı artırır, çocuğun vajinaya zarar vermeden kolaylıkla doğma­sını, doğumdan sonra kolaylıkla toparlan­mayı sağlar. Aşk kaslarının zayıf ve güçsüz olması, idrar kaçırma, cinsel ilişkiden haz alamama ve orgazm bozukluklarına neden olurken zor ve tekrarlayan doğumlar da vajinal sarkmalara neden olur. Aşk kasları bazı özel egzersizlerle kol kasları gibi ge­liştirilerek güçlendirilebilir. Aşk kaslarını güçlendirmenin en kolay yolu pilates egzer­sizleri ve idrar yaparken tutup bırakmaktır. Sizin durumunuzda vajina estetiği yapan bir kadın doğum uzmanıyla görüşerek ameliyat olabilir, doğum hasarlarını düzeltebilir ve aşk kaslarınız güçlendirilerek arzu ettiğiniz cinsel hazzı yaşayabilirsiniz.

Eşimin bu tavrına karşı ne yapayım?

SORU:

8 senedir evli bir kadınım. Eşim çocu­ğumuz olduktan sonra yalnızca ilişkiye girmek istediği zaman bana iyi davranıyor diğer zamanlarda yokmuşum gibi hareket ediyor. Böyle bir ilişkiyi artık ben de iste­miyorum, ne yapmam lazım? C.G./Bursa

CEVAP:

Bir evlilik ilişkisi içinde eşlerden birinin diğerine yalnızca cinsel olarak ihtiyaç duyduğunda yakınlık göstermesi ve iyi davranması o evliliğin sağlıklı olmadığını gösteriyor. Sizin durumunuzda evliliğiniz­de bir iletişim ve yakınlık sorunu olduğu düşünülebilir. Burada cinsellik sanki ilişkinizin tek işlevsel yanı gibi duruyor. Ancak tek başına cinsel yaşam bir evliliği sürdürmeye yetmeyebilir. Sizin böyle bir durumda kendinizi kullanılmış hissetme­niz cinselliğe ilginizin azalması normal ve beklenen bir durumdur. Bu sorunu tek başına çözmeye çalışmak yerine cinsel te­rapiyi de bilen bir evlilik çift terapistinden profesyonel destek almanız uygun olur.