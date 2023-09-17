Vahşet: Sokak ortasında eşinin boğazını keserek öldürdü

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, boşanma aşamasında olan 23 yıllık eşi Gülseren Gökdemir’i (40) boğazından bıçaklayan Cemalettin Gökdemir (49), ardından kendisini de bıçakladı. Kadın hastanede öldü, katil ağır yaralandı.

Kocaeli’de gerçekleşen olay, sabah saatlerinde Nenehatun Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi’nde meydana geldi. Cemalettin Gökdemir, eşi Gülseren Gökdemir ile boşanma aşamasında oldukları sırada caddede karşılaşarak tartışmaya başladı.

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Tartışma hızla kavgaya dönüştü. Cemalettin Gökdemir, eşini boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kaçarken kendini de bıçakladı ve kanlar içinde yere yığıldı.

300 METRE ARAYLA KANLAR İÇİNDE YATTILAR

Olayın ardından yaklaşık 300 metre uzaklıkta kanlar içinde yatan Gülseren Gökdemir ve Cemalettin Gökdemir, çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Gülseren Gökdemir, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Cemalettin Gökdemir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (DHA)