Uzun süren dargınlıklar cinsellikten soğutur!

Dargınlık bazen eşlerden biri üzerinde ciddi bir psikolojik şiddete dönüşebilir. Bu durum cinselliği bitirebilir…

Cinsel hayatımız nasıl yoluna girer?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşim çok hassas, hemen her konuda alınıp günlerce darılıyor ve çoğu zaman ayrı yatıyor. Biz yeni evli bir çiftiz, şimdi seks yapmayacağız da ne zaman yapacağız. Bu sorunu nasıl aşarız? Y.U./ Bursa

CEVAP:

Bir yıllık bir evlilikte bu kadar sık dargınlığın olması ilişkide ciddi bir uyum sorunu olduğunu gösteriyor. Kimi zaman eşler problem çözme becerileri yetersiz olduğu, kızgınlık, hayal kırıklığı gibi duygularını başka türlü ifade etmeyi bilemedikleri için ya da cinsel anlamda kaygıları olduğu için bu şekilde davranabilirler. Küslük bazen eşlerden biri üzerinde ciddi bir psikolojik şiddete dönüşebilir. Sizin durumunuzda evlilikte iletişim sorunları cinsel birliktelikten daha öncelikli görünüyor. Eşinizle konuşarak evlilik sorunlarını yatağa taşımama ve gün içinde ne yaşanırsa yaşansın yatağa küs girmeme konusunda anlaşmayı deneyebilirsiniz. Sorunun devam etmesi durumunda bir evlilik ve çift terapistinden destek almanız uygun olur.

Bu problemden kurtulabilir miyim?

SORU:

3 yıldır evli bir erkeğim. Eşim doğum kontrol hapı kullanmak istemediği için ben prezervatif kullanmak zorunda kalıyorum. Arada sırada sertleşme sorunları yaşamaya başladım. Bunun bir çaresi var mı? N.A./ Konya

CEVAP:

Çocuk istemeyen çiftlerde çözüm yolu çok fazla değildir. Bunlar doğum kontrol hapları, deri altı hormon bantları, prezervatif, takvim yöntemi ve geri çekilmedir. Bunlar içinde takvim yöntemi geri çekilme yöntemi en az güvenilir olandır. Erkekler temas duyarlılığını ve ilişkiden alınan zevki azalttığı için prezervatif kullanmayı fazla sevmez. Alınan hazdaki azalma zamanla erkekte cinsel ilgi ve istekte azalmaya, sertleşme ve boşalma sorunlarına neden olabilir. Eşinizle birlikte bir kadın doğum uzmanına giderek bu konularda doğru almanız uygun olacaktır. Eşiniz alternatif doğum kontrol yöntemlerine sıcak baktığında sizde prezervatiften kurtulabilirsiniz.

Vajinismus derdi doğumla biter mi?

SORU:

3 yıldır vajinismus hastasıyım. İlişkiye giremediğimiz halde bir şekilde hamile kaldım. Bazı doktorlar doğumla birlikte vajinismusun geçeceğini söylüyor, bu doğru mu, iyileşir miyim? A.S./ İzmir

CEVAP:

Vajinismus sorunu yaşayan kadınlarda gebelik olması hiç de az olmayan bir durumdur. Bunun nedeni genellikle bu çiftlerde cinselliğin sürtünme yoluyla yaşanması ve vajina üstüne boşalmadır. Bu şekilde gebe kalan kadınlar doğumdan çekindikleri için zorunlu olmadıkça doğal doğum yerine sezeryanla doğumu seçerler. Gebelik ve doğum yapma vajinismus sorununu iyileştirmez, hatta bazı durumlarda doğum sonrası gelişen vajinismus vakalarına bile rastlanabilir. Sizin vakit kaybetmeden bir cinsel terapiste giderek önce doğuma hazırlanma, doğumdan sonra da normal ve işlevsel cinselliğe aşamalı olarak geçebilmek için bir terapistten destek almanız uygun olur.