Uzmanlardan İzmir’deki depreme ilişkin açıklama

İzmir’in Buca ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar açıklama yaptı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Buca ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Buca Gölet ile Gaziemir arasındaki fayın kırıldığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, “Bizim yaptığımız jeolojik çalışmalara göre; bu fay, batıda Tuzla Fayı’na bağlanan bir fay. Eğim atımlı normal fay türünde. Sisam Fayı gibi çalışan bir fay. Bilindiği gibi İzmir’de can ve mal kaybına neden olabilecek deprem büyüklüğü 6 ve üstü. Fakat Buca Fayı 6’dan büyük deprem üretemez. Panik yaratacak bir durum yok. Buca Fayı, 5 kilometre uzunluğunda. Üreteceği deprem de 5 büyüklüğünde. 4.9’luk depremden sonra artçılar başladı. Daha da sürecektir, 3.7 gibi artçı depremler beklenebilir” dedi.

‘BATI ANADOLU SON 10 YILDIR ÇOK GERGİN’

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu’da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu’da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz’in açılmasıyla Anadolu’nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020’de oldu. Şu anki deprem İzmir’de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası’nda beni uykudan uyandırdı. Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir’in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası’ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı” ifadelerini kullandı.

(DHA)