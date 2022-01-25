Uzmanlar yanıtladı: Neden bazıları koronayı ağır geçiriyor?

ABD’de yapılan yeni araştırmalar, “Neden bazıları koronavirüs ağır geçirirken, bazıları semptomsuz atlatıyor?” sorusunu yanıtladı.

Kovid-19 pandemisi başladığından beri herkes ‘neden bazı insanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor da bazıları semptomsuz atlatabiliyor?’ sorusunu soruyor.

Bilim insanları da bugüne kadar bununla ilgili çokça araştırma yapsa da aslında bu kafa karıştıran sorunun tam cevabını bulamadılar.

Ancak ABD’de yer alan Rockefeller Üniversitesi’nden araştırmacılar bu sorunun cevabını bulmaya bir adım daha yakın çünkü yeni keşfedilen ‘oto-antikor’lar bize bu konuyla ilgili bilgi verebilir…

‘BİZE SIRT DÖNEN BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİ’

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalar, oto-antikorların yalnızca enfeksiyona karşı savunmasızlığımızı açıklamaya yardımcı olmakla kalmadığını, aynı zamanda romatoid artrit ve diyabet, yaşlanma ve hatta uzun süreli Covid gibi durumlara karşı da savunmasızlığını açıklamaya da yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları ‘bize sırtını dönen bağışıklık hücrelerine’ oto-antikor adını veriyor. Yani bunlar vücudumuzu enfeksiyonlara karşı savunmak yerine sağlıklı dokularımıza ve hayati organlarımıza saldırıyor.

Bu durumun bağışıklık sistemini ‘yanlış harekete geçirdiği’ belirtilirken, vücudun bir bölümünü yabancı olarak algılaması sonucu ciddi olumsuzluklar doğurabileceği aktarıldı.

ÖLÜMLERİN BEŞTE BİRİYLE BAĞLANTILI

Sağlıklı bağışıklık sistemine sahip insanların da oto-antikorlar ürettiği vurgulandı ve özellikle yaşlandıkça bu sayının arttığına dikkat çekildi.

Günümüzde immünologlar, oto-antikorların Covid-19 ve uzun süreli Covid’de oynayabileceği rolü araştırdı.

Araştırmalarda, hastaneye kaldırılanların, virüsten etkilenmeyen hastalardan çok daha yüksek bir otoantikor seviyesine sahip olduğu ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, otoantikorların tüm Covid-19 ölümlerinin yaklaşık beşte birini oluşturabileceğini de öne sürdü.

ENFEKSİYONU ŞİDDETLENDİRİYOR

Araştırmalarda, otoantikorların, viral enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan moleküllerin aktivitesini bloke ederek enfeksiyonu şiddetlendirdiğini de belirlendi.

Ayrıca, düşük seviyedeki otoantikorların, bazı insanların neden corona virüsü semptomlarının görülmediği veya hafif olduğunu açıklamaya yardımcı olabileceği de vurgulandı.

Yakın zamanda yapılan diğer araştırmalar, şiddetli Covid-19’lu hastaların kanında, örneğin kanın pıhtılaşmasını kontrol etmeye yardımcı olan proteinlere saldırarak farklı şekillerde zarara neden olan bir dizi otoantikor tanımladığı belirlendi.